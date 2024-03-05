Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nde futbol heyecanı zirveye ulaştı

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği, 12'inci Futbol Turnuvası, final müsabakalarıyla birlikte sona erdi. Bölge Müdürü Mahmut Şentürk'ün etkileyici bir açılış konuşması yapmasının ardından başlayan final karşılaşmaları, takımların fair-play anlayışı çerçevesinde kıyasıya mücadele ettiği, nefes kesen anlara sahne oldu.
Bolu'da gol yağmuru
Turnuvanın en dikkat çekici maçlarından biri olan 3'üncülük mücadelesi, Akçakoca ile Göynük takımları arasında gerçekleşti. Gol düellosu şeklinde geçen bu karşılaşma, 8-5'lik skorla Akçakoca'nın üstünlüğü ile sonuçlandı ve takım turnuvanın 3'üncüsü oldu. Maç boyunca futbolseverler, takımlarını coşkulu tezahüratlarla destekleyerek, maçlara olan yoğun ilgilerini gösterdi.
Gerede takımı şampiyonluğa ulaştı
Turnuvanın merakla beklenen final maçında ise Gerede ile Orman Mühendisleri takımları karşı karşıya geldi. Gerede takımı, sahada sergilediği üstün futbol performansını skora da yansıtarak, maçı 5-1 kazanmayı başardı ve turnuvanın şampiyonu oldu. Bu zafer, Gerede takımının turnuva tarihindeki ilk şampiyonluğu olarak kayıtlara geçti.
Ödül töreni ile turnuva son buldu
Final maçlarının ardından gerçekleştirilen ödül töreni, turnuvanın renkli anlarından biri oldu. Ödül törenine, Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bölge Müdürü Mahmut Şentürk ve birçok önemli isim katıldı. İlk 4 sıraya giren takımlara, en centilmen takıma ve turnuvanın gol kralına ödülleri takdim edildi. Şampiyonluk kupasını Hasan Türkyılmaz'ın elinden alan Gerede takımı, bu başarıyı, kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarıyla birlikte kutladı.
Takımlar ve taraftarlar birlikte kutladı
Turnuva boyunca sergilenen takım ruhu ve taraftar desteği, turnuvanın unutulmaz anları arasında yer aldı. Kupa alan takımlar, başarılarını taraftarlarıyla birlikte kutlarken, turnuvanın sonunda yapılan toplu fotoğraf çekimi ile turnuva sona erdi. Bu özel an, turnuvanın birlik ve beraberlik içinde geçtiğinin en güzel kanıtı oldu.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.