Tanju Özcan: Uzayan kol bizden olsun

Projenin doğuşu ve amacı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ankara'daki Bolulu hastalar ve refakatçileri için Bolu Evi projesini duyurdu. Bu proje, Ankara'da tedavi gören Boluluların konaklama ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Proje, Bolu halkı arasında büyük bir heyecan yaratırken, bazı siyasi çevrelerin tepkisini çekti.

Tanju Özcan ve Veysel Tiryaki diyaloğu

Özcan, projeyi hayata geçirmeden önce, Altındağ Belediye Başkan Adayı ve Bolulu hemşeri Veysel Tiryaki ile iletişime geçti. Tiryaki, projeye destek vereceğini belirtti, ancak sonrasında bazı siyasi baskılar sonucu desteklediğini inkar etti.

Siyasi baskılar ve tepki iddiaları

Bolu Evi projesi, bazı siyasi figürler tarafından eleştirildi. Tanju Özcan, projenin önemini vurgulayarak, Veysel Tiryaki'nin üzerindeki baskılara dikkat çekti ve projenin siyasi ayrım gözetmeksizin hayata geçirilmesi gerektiğini savundu.

Bolu Evi'nin önemi

Tanju Özcan, Bolu Evi'nin sadece bir konaklama yeri değil, aynı zamanda sosyal bir merkez olarak da hizmet vereceğini belirtti. Projenin, Ankara'da tedavi gören hastalar için büyük bir kolaylık sağlayacağını ve Bolu Belediyesi'nin bu tür projeleri hayata geçirebilecek güçte olduğunu ifade etti.

Siyaset üstü bir çağrı

Özcan, tüm siyasi partilere ve adaylara, Bolu'nun yararına olan projelerde birlikte hareket etme çağrısında bulundu. Her projeyi, siyasi kimliğinden bağımsız olarak değerlendirme taahhüdünde bulundu.

“Uzayan kol bizden olsun”

Bolu Belediye Başkanı Özcan Tiryaki’nin böyle bir açıklama yapmasından dolayı üzüntü duyduğunu söyledi ve “Bir Bolulu olarak yine bir Bolulu hemşerimiz Veysel Bey’e seçimlerde başarılar diliyorum. Allah yolunu açık etsin. Uzayan kol bizden olsun” dedi. Özcan, Bolu için yararlı olacak her projeyi destekleme konusundaki kararlılığını yineledi.