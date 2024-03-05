Tanju Özcan: Uzayan kol bizden olsun

Projenin doğuşu ve amacı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ankara'daki Bolulu hastalar ve refakatçileri için Bolu Evi projesini duyurdu. Bu proje, Ankara'da tedavi gören Boluluların konaklama ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Proje, Bolu halkı arasında büyük bir heyecan yaratırken, bazı siyasi çevrelerin tepkisini çekti.
Tanju Özcan ve Veysel Tiryaki diyaloğu
Özcan, projeyi hayata geçirmeden önce, Altındağ Belediye Başkan Adayı ve Bolulu hemşeri Veysel Tiryaki ile iletişime geçti. Tiryaki, projeye destek vereceğini belirtti, ancak sonrasında bazı siyasi baskılar sonucu desteklediğini inkar etti.
Siyasi baskılar ve tepki iddiaları
Bolu Evi projesi, bazı siyasi figürler tarafından eleştirildi. Tanju Özcan, projenin önemini vurgulayarak, Veysel Tiryaki'nin üzerindeki baskılara dikkat çekti ve projenin siyasi ayrım gözetmeksizin hayata geçirilmesi gerektiğini savundu.
Bolu Evi'nin önemi
Tanju Özcan, Bolu Evi'nin sadece bir konaklama yeri değil, aynı zamanda sosyal bir merkez olarak da hizmet vereceğini belirtti. Projenin, Ankara'da tedavi gören hastalar için büyük bir kolaylık sağlayacağını ve Bolu Belediyesi'nin bu tür projeleri hayata geçirebilecek güçte olduğunu ifade etti.
Siyaset üstü bir çağrı
Özcan, tüm siyasi partilere ve adaylara, Bolu'nun yararına olan projelerde birlikte hareket etme çağrısında bulundu. Her projeyi, siyasi kimliğinden bağımsız olarak değerlendirme taahhüdünde bulundu.
“Uzayan kol bizden olsun”
Bolu Belediye Başkanı Özcan Tiryaki’nin böyle bir açıklama yapmasından dolayı üzüntü duyduğunu söyledi ve “Bir Bolulu olarak yine bir Bolulu hemşerimiz Veysel Bey’e seçimlerde başarılar diliyorum. Allah yolunu açık etsin. Uzayan kol bizden olsun” dedi. Özcan, Bolu için yararlı olacak her projeyi destekleme konusundaki kararlılığını yineledi.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Si̇gortaci - Derdi olan bilir bu proje çok basit gibi görünse de aslında çok önemli o yüzden parti ayırmaksızın bütün herkesin buna destek olması lazım Dış kapı hastanesinin bahçesinde aracımda çok yattım bilirim ne demek olduğunu başkanımıza teşekkür ediyorum bu konuyu gündeme getirdiği için.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.