05 Mar 2024 - 10:30- Siyaset G:

Tanju Özcan: Uzayan kol bizden olsun

ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Ankara için geliştirdiği Bolu Evi projesi, siyasi tartışmaların odağında. İşte projenin amacı, Veysel Tiryaki ile olan diyalogların ardında neler var? Projenin Bolu için önemi hakkında detaylar haberimizde…

Tanju Özcan: Uzayan kol bizden olsun mask
Tanju Özcan: Uzayan kol bizden olsun
Tanju Özcan: Uzayan kol bizden olsun
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Projenin doğuşu ve amacı

Tanju Özcan: Uzayan kol bizden olsun

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ankara'daki Bolulu hastalar ve refakatçileri için Bolu Evi projesini duyurdu. Bu proje, Ankara'da tedavi gören Boluluların konaklama ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Proje, Bolu halkı arasında büyük bir heyecan yaratırken, bazı siyasi çevrelerin tepkisini çekti.

Tanju Özcan ve Veysel Tiryaki diyaloğu

Tanju Özcan: Uzayan kol bizden olsun

Özcan, projeyi hayata geçirmeden önce, Altındağ Belediye Başkan Adayı ve Bolulu hemşeri Veysel Tiryaki ile iletişime geçti. Tiryaki, projeye destek vereceğini belirtti, ancak sonrasında bazı siyasi baskılar sonucu desteklediğini inkar etti.

Siyasi baskılar ve tepki iddiaları

Tanju Özcan: Uzayan kol bizden olsun

Bolu Evi projesi, bazı siyasi figürler tarafından eleştirildi. Tanju Özcan, projenin önemini vurgulayarak, Veysel Tiryaki'nin üzerindeki baskılara dikkat çekti ve projenin siyasi ayrım gözetmeksizin hayata geçirilmesi gerektiğini savundu.

Bolu Evi'nin önemi

Tanju Özcan, Bolu Evi'nin sadece bir konaklama yeri değil, aynı zamanda sosyal bir merkez olarak da hizmet vereceğini belirtti. Projenin, Ankara'da tedavi gören hastalar için büyük bir kolaylık sağlayacağını ve Bolu Belediyesi'nin bu tür projeleri hayata geçirebilecek güçte olduğunu ifade etti.

Siyaset üstü bir çağrı

Tanju Özcan: Uzayan kol bizden olsun

Özcan, tüm siyasi partilere ve adaylara, Bolu'nun yararına olan projelerde birlikte hareket etme çağrısında bulundu. Her projeyi, siyasi kimliğinden bağımsız olarak değerlendirme taahhüdünde bulundu.

“Uzayan kol bizden olsun”

Bolu Belediye Başkanı Özcan Tiryaki’nin böyle bir açıklama yapmasından dolayı üzüntü duyduğunu söyledi ve “Bir Bolulu olarak yine bir Bolulu hemşerimiz Veysel Bey’e seçimlerde başarılar diliyorum. Allah yolunu açık etsin. Uzayan kol bizden olsun” dedi. Özcan, Bolu için yararlı olacak her projeyi destekleme konusundaki kararlılığını yineledi.

# belediye, açıklama, Bolu Belediyesi, destek, tedavi, Tanju Özcan

05 Mar 2024 - 10:30 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Si̇gortaci - Derdi olan bilir bu proje çok basit gibi görünse de aslında çok önemli o yüzden parti ayırmaksızın bütün herkesin buna destek olması lazım Dış kapı hastanesinin bahçesinde aracımda çok yattım bilirim ne demek olduğunu başkanımıza teşekkür ediyorum bu konuyu gündeme getirdiği için.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 12:28

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALTIN EMLAK'TAN TURİZM BÖLGESİNDE MÜSTAKİL EV FIRSATI

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ ​MUDURNU TAŞKESTİ İLÇESİNDE BOLU MERKEZ 1 SAAT ABANT TABİAT PARKI 40 DK MESAFEDE  SAROT TERMAL PARK'A 10 DK ...

05301564817 ÖZGE VARLIK

KİRALIK 3+1 DAİRE ALTIN EMLAK'TAN

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ CADDE ÜZERİNDE 3+1 EBEVEYN BANYOLU2 ADET BALKONLU(YAKIN ZAMANDA BİRİ KAPANACAKTIR)SIFIR DAİRE KİRALIKTIRİŞLETME A...

05301564817 ÖZGE VARLIK

DAĞKENT TOKİ 2+1 KİRALIK DAİRE ALTIN EMLAK&#039;TAN

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ BOLU MERKEZE BAĞLI DAĞKENT MEVKİİNDE A.İ.B.Ü TIP FAKÜLTESİNE YAKIN KONUMDA BULUNAN DAĞKENT TOKİ 2. ETAP'TA GÜNEY-...

0(530) 156 48 17 ÖZGE VARLİK

ABANT&#039;A YAKIN KONUMDA YOLÇATI KÖYÜNDE SATILIK VİLLA

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ&#039;NDEN ​ BOLU MERKEZE SADECE 5 DK. ABANT KAVŞAĞINA 2 DK. UZAKLIKTA MERKEZE BAĞLI YOLÇATI KÖYÜ İ...

0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ

BOLU PİRAHMETLER KÖYÜ&#039;NDE SATILIK 6.737M² ARAZİ

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ&#039;NDEN BOLU MERKEZE BAĞLI PİRAHMETLER KÖYÜNDE KÖY MERKEZİNE 1.2 KM MESAFEDE BULUNAN ARAZAMİZ 6...

0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ

ABANT&#039;A YAKIN YOLÇATI KÖYÜNDE VİLLA YAPIMINA UYGUN 612 M² ARSA

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ&#039;NDEN BOLU&#039;NUN VE ÇEVRE İLLERİN EN GÖZDE TURİZM MERKEZİ OLAN ABANT TABİAT PARKINA 18 KM...

0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ

ABANT&#039;A YAKIN KONUMDA SİTE İÇİNDE SATILIK 2+1 VİLLA

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ&#039;NDEN ​ BOLU MERKEZE SADECE 10 DK. UZAKLIKTA TURİZMİN GÖZDE MERKEZLERİNDEN ABANT YOLU ÜZERİND...

0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL