05 Mar 2024 - 11:30- Güncel G:

Türkiye Kamu-Sen Bolu İl Temsilcisi ve Türk Sağlık-Sen Bolu Şube Başkanı Furkan Özübek sert konuştu

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2024 yılının ikinci ayında enflasyonun %11,53'e ulaşmasıyla, memur ve emeklilerin ocak ayında aldıkları %15'lik zamdan geriye sadece %3,47 kaldı. Türkiye Kamu-Sen'in vurguladığı gibi, bu durum, kamu görevlileri ve emeklilerin alım gücünün ciddi şekilde azaldığını gösteriyor.

Türkiye Kamu-Sen Bolu İl Temsilcisi ve Türk Sağlık-Sen Bolu Şube Başkanı Furkan Özübek sert konuştu mask
Türkiye Kamu-Sen Bolu İl Temsilcisi ve Türk Sağlık-Sen Bolu Şube Başkanı Furkan Özübek sert konuştu
Türkiye Kamu-Sen Bolu İl Temsilcisi ve Türk Sağlık-Sen Bolu Şube Başkanı Furkan Özübek sert konuştu
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Memur ve Emeklilerin Maaş Mücadelesi

Türkiye Kamu-Sen Bolu İl Temsilcisi ve Türk Sağlık-Sen Bolu Şube Başkanı Furkan Özübek sert konuştu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı Şubat ayı enflasyon verileri, kamu görevlileri ve emekliler için endişe verici bir tablo çiziyor. Geçtiğimiz ay %6,70 olan enflasyon artışı, bu ay %4,53 olarak kaydedildi ve yıllık enflasyon oranı %67,57'ye ulaştı. Bu gelişmeler ışığında, memur ve emeklilerin maaşlarındaki artış, enflasyon karşısında erimeye devam ediyor.

Toplu Sözleşme Görüşmeleri ve Gerçekler

Geçen yıl yapılan toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda, 2024'ün ilk altı ayı için memur ve emeklilere %15 oranında bir maaş zammı yapıldı. Ancak, yılın henüz ikinci ayında enflasyonun %11,53'e ulaşmasıyla, bu zamdan geriye yalnızca %3,47 kaldı. Bu durum, memur ve emeklilerin temmuz ayına kadar bu küçük artışla geçinmek zorunda kalacakları anlamına geliyor. Enflasyonun bu hızla devam etmesi halinde, yılın ilk yarısı için yapılan zam, tamamen eriyecek.

Türkiye Kamu-Sen'in Çağrısı

Türkiye Kamu-Sen Bolu İl Temsilcisi ve Türk Sağlık-Sen Bolu Şube Başkanı Furkan Özübek sert konuştu

Türkiye Kamu-Sen Bolu İl Temsilcisi ve Türk Sağlık-Sen Bolu Şube Başkanı Furkan Özübek, memur ve emeklilerin yaşadığı bu zor duruma dikkat çekerek, alım güçlerinin artırılması için acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Özübek, 2024 yılı için kamu alacaklarına uygulanan yeniden değerleme oranının %58 olduğunu hatırlatarak, memur ve emeklilere en az bu oranda bir artış yapılması gerektiğini belirtti.

Ekonomik Zorluklar ve Ramazan Ayı

Özellikle Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, gıda fiyatlarında beklenen artışlar, memur ve emeklilerin zor durumda kalacağını gösteriyor. Özübek, bu durumun sürdürülemez olduğunu ve memur ile emeklilere piyasa gerçekleriyle örtüşen maaş zamları yapılması gerektiğini ifade etti.

Memur ve Emekliler için Zor Bir Dönem

Türkiye Kamu-Sen Bolu İl Temsilcisi ve Türk Sağlık-Sen Bolu Şube Başkanı Furkan Özübek sert konuştu

Türkiye Kamu-Sen olarak, memur ve emeklilerin ekonomik sorunlarının giderilmesi için ilave ek ödemenin maaşlara yansıtılması ve refah payı verilmesi gerektiğini vurgulayan Özübek, önümüzdeki dönemin ekonomik beklentileri göz önünde bulundurulduğunda zor geçeceğini belirtti. Memur ve emekli maaşlarındaki erimenin durdurulması için yetkililerin harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

Bu durum, memur ve emekliler için sadece bir maaş meselesi değil, aynı zamanda yaşam standartlarını doğrudan etkileyen bir alım gücü sorunudur. Türkiye Kamu-Sen'in çağrısı, memur ve emeklilerin haklı taleplerine dikkat çekiyor ve yetkililerden somut adımlar atılmasını bekliyor.

 

# Türkiye, Yaşam, Türk, Sağlık

05 Mar 2024 - 11:30 - Güncel

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Yorumlar

(1)
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Deli - Ya mübarek memura daha ne verecek ben emekli 7 yıldır imamla aynı maaş aliyorken 2023 temmuz da beri aynı imamla aramda 13,000 TL fark oldu imam derken yiğenim imamda maaş la aynı enflasyon farkı dolayı.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 12:10

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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