Ramazan’da en büyük direnç kaynağı, tahin…

Ramazan ayının enerji deposu: Tahin

Ramazan ayı, uzun saatler boyunca oruç tutulduğu için, sahur ve iftar sofralarında enerji veren ve tok tutan gıdalara yönelim artıyor. Bu bağlamda, tahin ön plana çıkıyor. Susamdan elde edilen bu doğal ürün, hem enerji deposu hem de uzun süre tok tutma özelliğiyle dikkat çekiyor.

Ramazan ayı öncesinde aylık 3 ton olan tahin üretimi, bu ay içinde yaklaşık 20 tona yükseliyor. Üretilen tahin, yurt içi ve yurt dışı pazarında yerini alıyor, böylece tahin yerel ekonomiyi de canlandırıyor.

Üretimde Ramazan bereketi

İşletme yetkilileri, yıl boyunca devam eden tahin üretiminin, Ramazan ayında zirveye ulaştığını belirtiyor. Yaz aylarında üretimin yüzde 80 oranında düşse de, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte üretimde büyük bir artış yaşanıyor. Bu dönem, işletmeler için en bereketli sezon olarak kabul ediliyor.

Sağlık ve tokluk kaynağı tahin

Tahin, Ramazan ayında tercih edilmesinin başlıca nedenleri arasında, gün boyu sağladığı tokluk hissi ve enerji bulunuyor. Ayrıca, vücuttaki toksin maddelerin atılmasına yardımcı olması ve çocukların zeka gelişimine katkı sağlaması gibi faydalarıyla da ön plana çıkıyor.

Tahinin Faydaları

Tahin, içerdiği yüksek besin değerleriyle, oruç tutanların ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamada kilit rol oynuyor. Tokluk hissi vermesi, gün içindeki açlık hissini minimuma indiriyor. Aynı zamanda, sağlık açısından da birçok faydası bulunuyor; özellikle toksin atımı ve zeka gelişimi üzerindeki etkileri dikkat çekici.

Tüketim önerileri

Uzmanlar, Ramazan ayında tahin tüketiminin artırılmasını öneriyor. Hem sahurda hem de iftarda tüketilebilecek tahin, çeşitli tariflerle sofralara lezzet ve sağlık katıyor. Van'da üretilen doğal tahin, Ramazan ayının vazgeçilmez bir parçası olarak, her yıl olduğu gibi bu yıl da sofraların baş tacı olmaya devam ediyor.