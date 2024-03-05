İstanbul, İzmir, Ankara ve Bolu’da güncel akaryakıt fiyatları ve hesaplama yöntemi

Akaryakıt Fiyatlarındaki Son Durum

Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatı 83,66 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu gelişmeler ışığında, sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 5 Mart 2024 tarihinden itibaren otogaz (LPG) fiyatlarında 81 kuruşluk bir artış bekleniyor. Şu anda LPG'nin litre fiyatı ortalama 20 TL civarında.

İl İl Güncel Akaryakıt Pompa Fiyatları

Türkiye'nin büyük şehirlerinde güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde:

İstanbul

Benzin: 40,46 TL

Motorin: 40,07 TL

Ankara

Benzin: 41,16 TL

Motorin: 41,46 TL

İzmir

Benzin: 41,37 TL

Motorin: 41,67 TL

Bolu

Benzin: 41,47 TL

Motorin: 41,77 TL

Fiyatlar, illere, ilçelere ve bayilere göre farklılık gösterebiliyor.

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarının hesaplanmasında, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplaması yapılırken, Akdeniz-İtalyan piyasasındaki günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru dikkate alınıyor. Belirli bir fiyat değişim farkı gözetilerek gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Bu bilgiler, akaryakıt fiyatlarının nasıl belirlendiğine ve piyasadaki son duruma dair önemli bir rehber niteliğinde. Akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikler, tüketicilerin bütçelerini doğrudan etkileyebilecek önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.