Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ilimizin en küçük orman işletmesinde bile çalışıyor

Taşkesti'de orman yangınlarına karşı kapsamlı eğitim ve tatbikat programı düzenlendi. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen bu program, yangınla mücadelede etkinliği artırma hedefi taşıyor.

Eğitim ve Tatbikatın Önemi

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarıyla mücadelede hazırlık ve bilinç düzeyini artırmak için Taşkesti Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde bir eğitim ve tatbikat programı düzenledi. Bu program, orman yangınlarına karşı zamanında ve bilinçli müdahalenin önemine vurgu yaparak, yangın sezonu öncesinde gerekli hazırlıkların yapılmasını amaçlıyor.

Katılımcılar ve Amaçlar

Programa, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Kadir Turalı, Taşkesti Orman İşletme Müdürü Fatih Bilgili, şube mühendisleri, işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve yangın işçileri gibi çeşitli düzeylerden personel katıldı. Kadir Turalı'nın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik, yangın sezonu öncesinde bilgilerin tazelenmesi ve müdahale becerilerinin artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Eğitim Programının İçeriği

Eğitimin ilk aşamasında, Orman Mühendisi Bayram Cankut yangın çıkış nedenleri, ilk müdahale yöntemleri ve iş güvenliği konularında temel bilgileri paylaştı. Teorik bilgilerin ardından, katılımcılar arazide yangına müdahale ekipmanlarının kullanımı konusunda pratik bir eğitim aldılar. Bu bölümde, orman muhafaza memurları ve yangın işçileri, hortum serme ve yangına müdahale teknikleri üzerinde çalışarak, sahada uygulamalı bir deneyim kazandılar.

Küçük büyük demeden çalışıyorlar

Bu eğitim ve tatbikat programı, Taşkesti bölgesinde orman yangınlarına karşı mücadelede bir farkındalık ve hazırlık seviyesi oluşturmayı hedefliyor. Programın, katılımcıların yangınlarla mücadeledeki etkinliklerini artırarak, olası yangınlara karşı daha hızlı ve bilinçli müdahale edebilmelerini sağlaması bekleniyor. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nün bu girişimi, orman yangınlarına karşı proaktif bir yaklaşım sergileyerek, doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.