05 Mar 2024 - 16:00- Güncel G:

Bolu Valiliği koordinesinde 6-7 Mart tarihlerinde deprem haftası etkinlikleri

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Bolu AFAD İl Müdürlüğü ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi organizasyonunda 6-7 Mart tarihlerinde Deprem Haftası etkinlikleri düzenlenecek. Bolu Valiliği himayesindeki program çerçevesinde Bolu Valisi Erkan Kılıç ve il protokolünün katılımıyla Üniversite yerleşkesinde gerçekleştirilecek program dolu dolu geçecek.

Bolu Valiliği koordinesinde 6-7 Mart tarihlerinde deprem haftası etkinlikleri mask
Bolu Valiliği koordinesinde 6-7 Mart tarihlerinde deprem haftası etkinlikleri
Bolu Valiliği koordinesinde 6-7 Mart tarihlerinde deprem haftası etkinlikleri
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6 Mart Çarşamba

Bolu Valiliği koordinesinde 6-7 Mart tarihlerinde deprem haftası etkinlikleri

Deprem haftası etkinliklerinin ilk gününde deprem haftası etkinliklerinin açılış programı gerçekleştirilecek. İlk gün Kurtarma derneklerinin stant ziyaretleri, bölgemizin ve ülkemizin deprem gerçeği ve depremlerle beraber yaşamayı öğrenmek konulu konferans ile afetlerde medikal kurtarmanın önemi ve afetlerde sivil toplum kuruluşlarının önemi konuları işlenecek.

7 Mart Perşembe

Deprem haftası etkinliklerinin ikinci gün programında ise üniversite pembe salonda gerçekleşecek. İnsani yardım organizasyonu, psikolojik ilk yardım, psikososyal destek ve 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde Bolu'ya yerleşen depremzedeler üzerindeki etkilerine dair sosyolojik bir araştırma konulu konferanslar verilecek. İlk yardım ve gönüllülük konulu konferansla devam edecek olan program afet farkındalık eğitimi ile son bulacak.

Konuya ilişkin valilik açıklaması

Bolu Valiliği koordinesinde 6-7 Mart tarihlerinde deprem haftası etkinlikleri

Bolu Valiliği ilgili kurum ve kuruluşlara yolladığı yazıyla, “İlgi yazı ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ)’de 6-7 Mart tarihlerinde ekli liste belirtilen program akışına göre etkinlik düzenlenecektir. Bu itibarla; il protokolü, ilimizde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarına ait Arama Kurtarma Ekipleri (AFAD, JAK, Bolu İtfaiyesi, UMKE ve MEB AKUB), Arama Kurtarma Dernekleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarına ait ekiplerin vatandaşlarımız ve öğrencilerimizde afet bilinci oluşturmasını sağlamak üzere BAİBÜ yerleşkesinde bilgilendirme amaçlı stantlar kurması önem arz etmektedir. Bu amaç doğrultusunda herhangi bir aksaklığa meydan vermeden gerekli çalışmanın yapılarak bahse konu üniversite yerleşkesinde hazır bulunulması hususunda; Gereğini önemle rica ederim” talimatında bulundu.

İŞTE 6-7 MART PROGRAMININ TAMAMI;

Bolu Valiliği koordinesinde 6-7 Mart tarihlerinde deprem haftası etkinlikleri

# destek, İZZET BAYSAL, yardım

05 Mar 2024 - 16:00 Bolu- Güncel

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