05 Mar 2024 - 11:00- Güncel G:

Bolu'nun Efsanesi İzzet Baysal anısına özel anma programı

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Aramızdan ayrılışının 24. yılında Bolu, İzzet Baysal'ı bir kez daha özlem ve minnetle anacak. BAİBÜ’de düzenlenecek programda konuşmalar, ödül törenleri ve belgesel gösterimi ile 5 Mart’ta İzzet Baba bir kez daha yâd edilecek…

Bolu'nun Efsanesi İzzet Baysal anısına özel anma programı mask
Bolu'nun Efsanesi İzzet Baysal anısına özel anma programı
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Bolu'nun Babası İzzet Baysal'ı anma günü

Bolu'nun sevilen siması, hayırsever iş insanı ve eğitim destekçisi İzzet Baysal'ın aramızdan ayrılışının 24. yılı, İzzet Baysal Vakfı ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından düzenlenen özel bir programla anılacak. Bolu'nun gelişimine katkılarıyla bilinen Baysal, "Bolu'nun Babası" olarak da anılıyor.

Program detayları ve katılımcılar

5 Mart 2024 Salı günü saat 14.00'te başlayacak olan anma programı, Bolu'nun önde gelen isimlerini bir araya getirecek. Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı'nın konuşmalarıyla başlayacak program, İzzet Baysal'ın anıt mezarında devam edecek.

Anıt Mezar ve salon programı

Anıt mezarda gerçekleşecek program, üç önemli konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve hatim duası ile manevi bir atmosferde devam edecek. Hüseyin DEMİRTAŞ, Bolu Müftüsü'nün yapacağı dua ile anma programı, Gölköy Yerleşkesi'nde bulunan anıt mezarda son bulacak.

İzzet Baysal Vakfı sunumu ve belgesel gösterimi

Bolu'nun Efsanesi İzzet Baysal anısına özel anma programı

Anma programının ikinci kısmı, İzzet Baysal Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu'nda gerçekleşecek. İzzet Baysal Vakfı'nın sunumu ve "Mütevellilerin Dilinden İzzet Baysal" belgeselinin tekrar gösterimi, Baysal'ın hayatını ve Bolu'ya katkılarını katılımcılara bir kez daha hatırlatacak.

Uluslararası başarıları ödüllendirme

Program, İzzet Baysal Vakfı tarafından uluslararası alanda başarı gösteren öğretim elemanlarına verilen ödüllerin takdimi ile sona erecek. Bu bölüm, Baysal'ın eğitime ve bilime verdiği önemin bir yansıması olarak görülüyor.

Ulaşım ve hava koşullarına dair uyarı

Katılımcıların rahat ulaşımı için Belediye Meydanı, Siteler Camii, Meslek Yüksekokulu ve Kalıcı Konutlar Camii önlerinden kampüse araç kaldırılacak. Hava koşullarının elverişsiz olması durumunda, anıt mezarda sadece dua yapılacak ve konuşmalar salona taşınacak.

Bu özel gün, İzzet Baysal'ın Bolu'ya ve eğitime olan katkılarını anmak ve gelecek nesillere ilham vermek için düzenleniyor. #kalbimizdesinİzzetBaysal etiketiyle sosyal medyada da anma programına dair paylaşımlar yapılacak..

# belediye, eğitim, hava, İZZET BAYSAL, Tanju Özcan

05 Mar 2024 - 11:00 Bolu- Güncel

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