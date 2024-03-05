Dörtdivan Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu Sosyalfest'te Türkiye üçüncülüğüne ulaştı!

Dörtdivan Yunus Emre İHO'dan Ulusal Başarı

Bolu'nun yetenekli öğrencileri, Dörtdivan Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu'ndan, Türkiye'nin dört bir yanından gelen rakipleri geride bırakarak Sosyalfest'te üçüncülük elde etti. Karabük Üniversitesi tarafından organize edilen ve Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası sosyal bilimler festivali olan Sosyalfest, genç zihinlerin yaratıcılıklarını sergilemeleri için benzersiz bir platform sundu.

"Yazın Gücü" Projesiyle Zirveye

Dörtdivan Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu, "Yazın Gücü" adını verdikleri yenilikçi proje ile yarışmaya katıldı. 2-3 Mart tarihleri arasında gerçekleşen festivalde, Bolu'dan finale kalan tek okul olarak ilimizi temsil ettiler. Jüri önünde yapılan sunumun ardından elde edilen Türkiye üçüncülüğü, okulun ve öğrencilerin büyük bir başarısını simgeliyor.

Okul Müdüründen Anlamlı Açıklama

Okul müdürü Tuncay Demirtaş, öğrencilerin hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını kullanarak hazırladıkları projenin, onlara kendilerini ifade etme ve özgüven kazanma fırsatı sunduğunu belirtti. Müdür Demirtaş, bu başarının, öğrenciler, öğretmenler ve destekleyen herkes için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Teşekkürler ve Takdirler

Proje ekibinde yer alan 6. sınıf öğrencileri Erva Nur Dalkıran ve Esma Nur Durusoy başta olmak üzere, projeye emek veren herkese teşekkürlerini ileten Demirtaş, proje danışmanı Sosyal Bilgiler Öğretmeni Doğuş Yılmaz, Fen Bilimleri Öğretmeni Hikmet Erdoğan, Müdür Yardımcısı Yasin Özkan ve destekleriyle projeye katkıda bulunan Dörtdivan Kaymakamı Mustafa Düzgün, Dörtdivan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bal'a özel teşekkürlerini sundu.

Bolu ve Dörtdivan İçin Gurur Kaynağı

Dörtdivan Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu'nun Sosyalfest'te elde ettiği bu başarı, Bolu ve Dörtdivan için büyük bir gurur kaynağı oldu. Ulusal ve uluslararası alanda elde edilen bu başarı, okulun ve öğrencilerin yaratıcılığını, azmini ve başarıya olan inancını gözler önüne serdi. Bu başarı, aynı zamanda gelecekteki projeler için de ilham kaynağı olacak ve öğrencilere bilim ve sanat alanında daha fazla katılım için motivasyon sağlayacak.