Çorumlulara dernek yeri ve ulaşım sözü

Çorumluların coşkulu buluşması

Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Bolu'da yaşayan Çorumlular ile gerçekleştirilen büyük buluşmada, katılımcılara birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. 2 bini aşkın Çorumlu vatandaşın katıldığı etkinlikte, "Bir olacağız, diri olacağız, hep birlikte Bolu olacağız" mesajı verildi, salonun sığmadığı bu coşkulu buluşma, adayın popülerliğinin ve destekçilerin birlikteliğinin bir göstergesi oldu.

Geleneksel dayanışma yemeği ve önemli misafirler

Çorumlular Derneği'nin düzenlediği geleneksel dayanışma yemeği, önemli isimleri bir araya getirdi. Ulaştırma ve Altyapı Hizmetleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatçı ve Oğuzhan Kaya, AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, Eski Dönem Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Eski AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Eski Özel İdare Genel Sekreteri Tahsin Akduman, AK Parti belediye meclis ve il genel meclis üyesi adayları ve 2 bini aşkın Çorumlu vatandaş katıldı.

Çorumluların talepleri ve destek mesajları

Çorumlular Derneği Başkanı Hakkı Dişli'nin konuşmasında, Tosya-İskilip yolunun tamamlanması ve Alaattin Karakaş'ın belediye meclisinde yer alması gibi talepler dile getirildi. Ayrıca, Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol'un hem Çorumluların hem de Boluluların belediye başkanı olacağına dair güçlü bir destek mesajı verildi.

Seçim seferberliği çağrısı

Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Bolu Belediyesi'nin gerçek belediyecilik anlayışıyla yönetilmesi için gece gündüz demeden çalışacaklarını belirtti. 31 Mart'ı Bolu için kurtuluş günü olarak ilan edeceklerini söyleyen Demirkol, tüm destekçileri seçim seferberliğine davet etti.

Derneğin yer sorununa çözüm sözü

Demirkol, Çorumlular Derneği'nin yer sorununu çözeceklerine dair söz verdi ve düzenli aralıklarla Çorum'a otobüs seferleri düzenleme vaadinde bulundu. Gece boyunca Çorumlularla diyalog halinde olan Demirkol, seçilmesi halinde vaatlerini tutma sözü verdi.