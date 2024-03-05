05 Mar 2024 - 11:45- Siyaset G:

Çorumlulara dernek yeri ve ulaşım sözü

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Bolu, AK Parti'nin Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol liderliğinde, Çorumlu vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen etkileyici bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Bolu'daki Çorumlular, geleneksel buluşmada bir araya gelerek, dayanışma ve birlik mesajları verdi.

Çorumlulara dernek yeri ve ulaşım sözü mask
Çorumlulara dernek yeri ve ulaşım sözü
Çorumlulara dernek yeri ve ulaşım sözü
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Çorumluların coşkulu buluşması

Çorumlulara dernek yeri ve ulaşım sözü

Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Bolu'da yaşayan Çorumlular ile gerçekleştirilen büyük buluşmada, katılımcılara birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. 2 bini aşkın Çorumlu vatandaşın katıldığı etkinlikte, "Bir olacağız, diri olacağız, hep birlikte Bolu olacağız" mesajı verildi, salonun sığmadığı bu coşkulu buluşma, adayın popülerliğinin ve destekçilerin birlikteliğinin bir göstergesi oldu.

Geleneksel dayanışma yemeği ve önemli misafirler

Çorumlulara dernek yeri ve ulaşım sözü

Çorumlular Derneği'nin düzenlediği geleneksel dayanışma yemeği, önemli isimleri bir araya getirdi. Ulaştırma ve Altyapı Hizmetleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatçı ve Oğuzhan Kaya, AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, Eski Dönem Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Eski AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Eski Özel İdare Genel Sekreteri Tahsin Akduman, AK Parti belediye meclis ve il genel meclis üyesi adayları ve 2 bini aşkın Çorumlu vatandaş katıldı.

Çorumluların talepleri ve destek mesajları

Çorumlulara dernek yeri ve ulaşım sözü

Çorumlular Derneği Başkanı Hakkı Dişli'nin konuşmasında, Tosya-İskilip yolunun tamamlanması ve Alaattin Karakaş'ın belediye meclisinde yer alması gibi talepler dile getirildi. Ayrıca, Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol'un hem Çorumluların hem de Boluluların belediye başkanı olacağına dair güçlü bir destek mesajı verildi.

Seçim seferberliği çağrısı

Çorumlulara dernek yeri ve ulaşım sözü

Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Bolu Belediyesi'nin gerçek belediyecilik anlayışıyla yönetilmesi için gece gündüz demeden çalışacaklarını belirtti. 31 Mart'ı Bolu için kurtuluş günü olarak ilan edeceklerini söyleyen Demirkol, tüm destekçileri seçim seferberliğine davet etti.

Derneğin yer sorununa çözüm sözü

Çorumlulara dernek yeri ve ulaşım sözü

Demirkol, Çorumlular Derneği'nin yer sorununu çözeceklerine dair söz verdi ve düzenli aralıklarla Çorum'a otobüs seferleri düzenleme vaadinde bulundu. Gece boyunca Çorumlularla diyalog halinde olan Demirkol, seçilmesi halinde vaatlerini tutma sözü verdi.

# belediye, AK Parti, Bolu Belediyesi

05 Mar 2024 - 11:45 Bolu- Siyaset

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Kulturlu - Bağkurluya 7200 gelmezse oy yok.Tanjuya oy verecez.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 12:48

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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