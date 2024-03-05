Bolu'da MHP'den gövde gösterisi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, partinin Bolu Milletvekili İsmail Akgül, il ve merkez ilçe yöneticileriyle birlikte Sağlık Mahallesi'nde büyük bir yürüyüş gerçekleştirdi. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde hız kesmeden devam eden saha çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen bu etkinlik, partinin güçlü teşkilat yapısını ve mahalle sakinlerine olan bağlılığını gözler önüne serdi.

İlhan Durak'tan mahalle turu

Yıllardır Sağlık Mahallesi'nde yaşayan ve her sokağını iyi bilen İlhan Durak, beraberindeki teşkilat üyeleriyle birlikte mahalle sakinlerini selamladı. Vatandaşlarla birebir görüşen Durak, 31 Mart'ta yapılacak seçimler için destek istedi. Durak ve ekibinin mahalle turu, yerel seçimlere yönelik motivasyonu ve kararlılığı artırdı.

Durak: "Mahallemizin Desteği Gurur Verici"

Yürüyüş sonrası bir açıklama yapan İlhan Durak, mahalle sakinlerinin kendisine ve ekibine gösterdiği ilgi ve desteğin gurur verici olduğunu belirtti. Durak, "Tüm teşkilatlarımıza teşekkür ederim. Bugün olduğu gibi 31 Mart akşamında da zaferimizi kutlamak adına hep birlikte Bolu Belediyesi’ne doğru yürüyeceğiz. Biz birlikte güçlüyüz, birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

Teşkilatın güç gösterisi

400 kişilik bir grupla gerçekleştirilen yürüyüş, MHP'nin Bolu'daki teşkilat gücünü ve seçimlere olan ciddi yaklaşımını ortaya koydu. İl ve merkez ilçe yöneticileri, belediye ve il genel meclisi üyeleri, il ve ilçe yöneticileri ile milliyetçi-ülkücü harekete gönül verenlerin katılımı, partinin birlik ve beraberlik mesajını güçlendirdi.

Seçimlere doğru MHP'nin mesajı

MHP Bolu teşkilatının Sağlık Mahallesi'nde gerçekleştirdiği bu yürüyüş, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik stratejilerin bir parçası olarak dikkat çekti. İlhan Durak ve ekibinin, seçimler öncesi halkla iç içe olma ve doğrudan iletişim kurma çabası, partinin seçim kampanyasına önemli bir ivme kazandırdı.

MHP'nin Bolu'da gerçekleştirdiği bu etkinlik, yerel seçimler öncesinde partinin güçlü bir adayla yola çıktığını ve halkın desteğini arkasına aldığını gösteriyor. İlhan Durak'ın liderliğindeki MHP, 31 Mart'ta Bolu Belediyesi için zafer kazanma hedefiyle yola devam ediyor. Bu kampanya, seçmenler arasında olumlu bir etki yaratarak, MHP'nin Bolu'daki seçim başarısına katkı sağlamayı amaçlıyor.