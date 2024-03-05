Göynük’te Erdal Gülen rüzgarı esmeye devam ediyor! seçim ofisi açılışında siyasi rakipler omuz omuza

Göynük'te Umutlar Yeşeriyor: Seçim Ofisinin Açılışıyla Yeni Bir Dönem

“Sözlerine başlayan Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Erdal Gülen, Değerli Göynük sakinleri ve saygıdeğer misafirler, bugün burada, Göynük'ün geleceğine dair umutlarımızı ve kararlılığımızı pekiştirmek için toplandık. Saadet Partisi'nin seçim ofisi açılışı, sadece bir başlangıç değil, aynı zamanda Göynük için daha parlak bir gelecek sözü vermektedir. Bu özel gün, Göynük'ü daha güzel, daha yaşanabilir bir yer haline getirme misyonumuzu paylaşmak için bir araya geldiğimiz anlamına gelmektedir.”

Ahilik Geleneğinden İlhamla: Ahlak ve Maneviyat Öncelikli Belediyecilik

“Ahilik geleneğinden aldığımız ilhamla, ahlak ve maneviyatı belediyeciliğin temeline yerleştirmeye kararlıyız. Göynük'ü sadece maddi anlamda değil, aynı zamanda ahlaki ve manevi değerlerle de zenginleştirmeyi hedefliyoruz. Bu, Göynük'ü daha yaşanır bir şehir haline getirmek için atacağımız ilk ve en önemli adımdır.”

Adalet ve Hizmet Odaklı Yönetim Anlayışı

“Milli görüş belediyeciliği anlayışımızla, herkes için adalet ve hizmeti esas alıyoruz. Göynük'ün her bir ferdi için eşit ve adil bir yaşam sunmayı hedefleyen insan odaklı hizmet anlayışımız, belediyeciliğimizin temel taşını oluşturuyor. Unutmayalım ki, bir belediye, sağladığı huzur ve mutlulukla gerçek anlamda zenginleşir.”

Tarihi Mirasımızı Koruma ve Kültürel Kimliği Güçlendirme

“Göynük'ün zengin tarihi mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarmak, üzerimize düşen önemli bir sorumluluktur. Şehrimizin tarihini ve kültürünü yaşatmak, kimliğini güçlendirmek adına kararlılıkla çalışacağız. Bu, hem kültürel zenginliğimizi korumak hem de Göynük'ün turistik değerini artırmak adına kritik bir adımdır.”

Akşemsettin Hazretlerinin İzinde: Manevi Miras ve Gelecek Vizyonu

“Fatih Sultan Mehmed'in hocası Akşemsettin hazretleri, manevi mirasımızın ve ilham kaynağımızın önemli bir parçasıdır. Onun izinden yürüyerek, Göynük'ü daha güzel bir geleceğe taşıma vizyonumuzu pekiştiriyoruz. Bu, sadece tarihi bir vurgu değil, aynı zamanda geleceğe yönelik somut bir taahhüttür.”

İman ve İmkanın Buluştuğu Nokta: Göynük için Büyük Hedefler

"İman varsa imkan da vardır" ilkesiyle, Göynük için koyduğumuz yüksek hedeflere ulaşma konusunda kararlıyız. Bu süreçte, siz değerli hemşehrilerimizin desteği ve dualarıyla, Göynük'ün her köşesine adalet, huzur ve refahı yayma gayretinde olacağız. Birlikte, Göynük'ü daha yaşanabilir, adil ve müreffeh bir şehir haline getireceğiz.”

Birlikte Başaracağız: Göynük için Omuz Omuza

“Bu kutlu yolculuk, sizlerin desteğiyle başarıya ulaşacak. Göynük'ün her bir ferdiyle omuz omuza vererek, şehrimizi daha iyi bir geleceğe taşıyacağız. Bugün burada atılan adımlar, yalnızca bir başlangıç. Göynük için vaad ettiğimiz değişim ve gelişim yolculuğunda, hep birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza inancım tam.”

Teşekkürler ve Saygılar

“Katılımınız ve destekleriniz için her birinize teşekkür ederim. Göynük'ün geleceği için birlikte çalışma azmimizi ve kararlılığımızı yüksek tutalım. Göynük için vaad edilen parlak geleceğe doğru ilerlerken, siz değerli hemşehrilerimin desteğiyle her zorluğun üstesinden geleceğimize inanıyorum.” Diyerek sözlerini noktaladı.