Altın yatırımcıları dikkat!

2024 ekonomik görünüm ve büyüme tahminleri

2023 yılında Türkiye ekonomisi, Orta Vadeli Plan (OVP) hedeflerini hafifçe aşarak %4,5 büyüme kaydetti. Bu büyüme oranı, Türkiye'yi dünya genelinde önemli bir konuma taşıdı ve ekonominin büyüklüğü ilk kez trilyon dolar sınırını aştı. Kişi başına düşen gelir de 13,110 dolar ile zirveye ulaştı. Ancak 2024 yılı için beklentiler daha temkinli. Ekonomist Ali Ağaoğlu ve gazeteci Hakan Güldağ, son çeyrekte görülen yavaşlama ile birlikte, bu yıl için %4'lük bir büyümenin dahi zor olacağını öngörüyor.

İç talep ve vergi artışlarının ekonomiye etkisi

Yerel seçimler sonrası alınması beklenen ek önlemler ve vergi artışları, iç talebi daha da sıkıştırabilir. Ağaoğlu'na göre, bu durum 2024 büyüme oranlarını %3,5-3,6 seviyelerine çekebilir. Bu beklentiler, borsa üzerinde de olumsuz bir baskı oluşturuyor. Güldağ ise, yerel seçimler öncesinde piyasa dinamiklerinde büyük bir değişiklik beklenmemesi gerektiğini, ancak ihracattaki sürpriz artışların dikkate alınması gerektiğini belirtiyor.

Altın ve gümüş piyasası analizi

Altın yatırımcıları için önemli bir gösterge olan AGU (Altın-Gümüş) paritesi, altın ve gümüş fiyatları arasındaki ilişkiyi ortaya koyuyor. Ağaoğlu, AGU paritesinin 90'ın üzerine çıkmasıyla, altının gümüşe göre daha değerli hale geldiğini, ancak gümüşün altın rallisini desteklemediği sürece, altının önemli bir yükseliş göstermesinin zor olduğunu ifade ediyor. Bu durum, altın yatırımcıları için önemli bir sinyal niteliğinde.

Amerikan tahvilleri ve faiz oranlarının altın üzerindeki etkisi

Amerikan ekonomisindeki faiz oranları ve tahvil faizlerinin seyri, altın fiyatları üzerinde belirleyici bir rol oynuyor. Ağaoğlu, Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerindeki artışın, altın fiyatlarının daha fazla yükselmesini engellediğini belirtiyor. Faiz oranlarının yüksek kalması, altının cazibesini azaltıyor ve yatırımcıları faiz getirisi olan varlıklara yönlendiriyor.

Altın fiyatı beklentileri

Altın fiyatları konusunda, Ağaoğlu kısa vadede 2065 doların üzerine çıkılmasının zor olduğunu öngörüyor. Bu seviyenin aşılması durumunda ise altında yukarı yönlü bir hareket beklenebilir. Ancak şu an için bu ihtimalin düşük olduğunu ve yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.

Yatırım tavsiyeleri ve piyasa beklentileri

Güldağ ve Ağaoğlu'nun analizleri, 2024 yılı için yatırımcılara temkinli olmaları gerektiğini işaret ediyor. Özellikle altın ve diğer değerli metaller üzerine yapılan yatırımların, piyasa dinamikleri ve makroekonomik göstergeler ışığında değerlendirilmesi büyük önem taşıyor. Yatırım kararları alınırken, geniş bir perspektiften piyasa analizleri ve uzman görüşlerinin dikkate alınması öneriliyor.