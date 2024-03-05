05 Mar 2024 - 20:00- Çevre G:

Milyonlarca Ankaralı kanalizasyon karışan barajın suyunu içmeye mahkûm ediliyor

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Cumhuriyetimizin Başkenti Ankara’nın en büyük içme suyu kaynağı olan Çamlıdere Baraj gölünü besleyen derelerden birisi olan Ulusu Deresi içler acısı hali görenleri şaşkına çeviriyor. Çamlıdere barajına ulusu çayından saniyede / 500 litre su alınıyor. Ulusu, Çamlıdere Barajını besleyen 9 kaynaktan biri olarak dikkat çekiyor.

Milyonlarca Ankaralı kanalizasyon karışan barajın suyunu içmeye mahkûm ediliyor mask
Milyonlarca Ankaralı kanalizasyon karışan barajın suyunu içmeye mahkûm ediliyor
Milyonlarca Ankaralı kanalizasyon karışan barajın suyunu içmeye mahkûm ediliyor
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Çamlıdere barajını besleyen dereler

1976-1985 Yılları arasında yapımı tamamlanan Ankara' ya su temin eden en büyük hacimli baraj olan Çamlıdere Baraj gölünü beşleyen 9 akarsu bulunuyor. Çamlıdere Barajını Acun, Çay, Eşik, Ilıca, Ulusu, Akpınar, Çayır, Değirmenözü ve Avluçayır dereleri besliyor. Toplam hacmi 1.220.380.000 metreküp olan baraj 32 kilometre karelik yüzölçümü ile devasa barajlarımızdan biridir.

Ulusu binlerce kişinin doğal kanalizasyonu gibi

Bolu il merkezinin kuzeyi, Mengen’in güneyi ve Dörtdivan İlçe merkezinden geçen ulusu deresi Gerede ilçemizin kenarından geçerek Karadeniz’e doğru akmaktadır. Geçtiği güzergahta yaklaşık 10 bin kişinin kanalizasyon ve evsel atıklarını bıraktığı Ulusu Çayından, Çamlıdere Barajına açılan 32 kilometrelik su tüneliyle saniyede 500 litre su alınmaktadır.
Milyonlarca Ankaralı kanalizasyon karışan barajın suyunu içmeye mahkûm ediliyor

Türkiye’nin en uzun içme suyu tüneli

Gerede Sistemi, Gerede Tüneli ve Işıklı Regülatöründen oluşmaktadır. Gerede Sistemi ile Ankara’nın 100 kilometre kuzeybatısında, Ulusu Çayı üzerinde inşa edilen Işıklı Regülatöründen alınan su, Gerede Tüneli ile Ankara’nın en büyük içme suyu barajı olan Çamlıdere Barajı’na iletilmektedir. Ülkemizde ilk defa, aynı anda 3 adet tünel delme makinesi kullanılarak açılan Gerede Tüneli, 31 bin 592 metrelik uzunluğu ile ülkemizde inşa edilen en uzun içme suyu tüneli olup, dünyada da bu amaçla inşa edilen sayılı tünel arasında yer almaktadır.

Milyonlarca Ankaralı kanalizasyon karışan barajın suyunu içmeye mahkûm ediliyor

İki ilçe ve 30 köyün kanalizasyonu dereye akıyor

Dörtdivan ilçe merkezi, ilçe merkezine bağlı 24 köy, Gerede ilçe merkezinin bir bölümü ve Gerede’ye bağlı 6 köyün evsel atıkları ve kanalizasyonu Ulusu Dersine hiçbir arıtma yapılmadan bırakılıyor. Bahsedilen bölgede yaşayan yaklaşık 10 bin kişilik nüfusun tüm atıklarının deşarj edildiği dere yıllardır kirliliği ile bölge halkını canına bezdirmiş durumda…

DSİ projesi yarım kaldı böyle olduMilyonlarca Ankaralı kanalizasyon karışan barajın suyunu içmeye mahkûm ediliyor

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Gerede Sistemi içerisinde adı geçen köy ve ilçeler için atık su arıtma tesisleri yapılmadığı için yıllardır kanalizasyon suları vahşice Ulusu Deresine deşarj ediliyor. Binlerce insanın kanalizasyonunun hiçbir arıtmaya tabi tutulmadan verildiği derenin suları ise Türkiye’nin başkentine içme suyu sağlayan barajın gölüne dökülüyor. Yani Ankaralılar, Bolu kanalizasyonu karışmış suyu kullanıyor.Milyonlarca Ankaralı kanalizasyon karışan barajın suyunu içmeye mahkûm ediliyor

# Türkiye, 100

05 Mar 2024 - 20:00 Ankara- Çevre

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