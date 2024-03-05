Parti’nin Bolu Adayı Mansur Şen seçim beklentilerini açıkladı

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde Bolu'da siyasi hareketlilik başladı. İYİ Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Mansur Şen, yerel medya kuruluşumuzu ziyaret ederek seçim stratejilerini ve beklentilerini paylaştı. Bolu'nun yerel seçim atmosferine dair tüm detaylar burada!

Bolu'da seçim öncesi hareketlilik

Bolu'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerine sayılı günler kala, siyasi partilerin saha çalışmaları ve kurum ziyaretleri hız kazandı. Adaylar, Bolu'nun dört bir yanını dolaşarak seçmenle buluşuyor ve yerel seçimler için stratejilerini belirliyor.

İYİ Parti Adayı Mansur Şen sahada

İYİ Parti'nin Bolu Belediye Başkan adayı Mansur Şen, seçim öncesi medya kuruluşlarına yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Bolu Gündem, Bolu Olay internet siteleri, Bolu Gündem Gazetesi ve Gündem TV medya grubunu ziyaret etti.

Seçim stratejileri ve hedefler masada

Mansur Şen'in medya ziyaretlerinde, seçim kampanyası stratejileri ve Bolu için belirlenen hedefler ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Bu ziyaretler, seçim çalışmalarının yönünü belirleyici nitelikte.

Yerel seçimlerde sandık beklentileri

Ziyaretler sırasında, yerel seçimlerde sandık oranlarının nasıl şekillenebileceği üzerine önemli değerlendirmeler yapıldı. Bu analizler, seçim stratejilerinin daha da netleşmesine yardımcı oluyor.

Bolu'nun yerel medyası seçime odaklandı

Bolu'nun yerel medya kuruluşları, seçim öncesinde adayların çalışmalarına ve seçimle ilgili gelişmelere geniş yer veriyor. Bu ziyaretler, seçmenin bilgilendirilmesi ve yerel seçimlerin şeffaflığı açısından önem taşıyor.

Bolu seçimlerinde gözler İYİ Parti Adayı Mansur Şen'de

İYİ Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Mansur Şen'in gerçekleştirdiği medya ziyaretleri, seçim sürecindeki aktif tutumunu ve Bolu için olan vizyonunu ön plana çıkarıyor. Bolu'da seçimler yaklaşırken, adayların seçim çalışmaları ve yerel medyanın bu süreçteki rolü büyük önem kazanıyor.