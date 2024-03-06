Bolu Müftülüğü Ramazan’a hazır

İlk teravih ne zaman? İlk sahur ne zaman?

Bu yıl Ramazan ayının 11 Mart’ta başlayacağını söyleyen Bolu Müftüsü Hüseyin Demirtaş, 2024 Ramazan ayının bu yıl ‘Ramazan ve Ahiret Bilinci’ temasıyla işleneceğini belirtti. 10 Mart 2024 Pazar günü akşamı kılınacak ilk teravih namazının ardından 11 Mart Pazartesi gecesi kalkılacak ilk sahurla birlikte Ramazan’a girileceğini belirten Demirtaş, “Rahmet ayı Ramazan; oruç ibadeti, mukabele programları, vaaz ve sohbetleri, teravihleri, iftar ve sahur etkinlikleri, sosyal yardımlaşma ve kültürel etkinlikler ve birçok farkındalıkları ile bireysel ve sosyal hayatımıza çok etkin bir şekilde girmektedir” dedi.

2024 Ramazan’da Bolu’da neler yapılacak?

Ramazan’da tutulan orucun farz olduğunu ve imsak ile başlayıp, iftar ile sona erdiğini beirten Demirta, orucun yeme içme ve cinsel duygulardan uzak durmayı ifade ettiğini kaydetti. Sahurun oruç tutmaya hazırlık olmak üzere fecrin doğmasından önce yenen yemeği ifade ettiğini söyleyen Demirtaş, iftarın ise orucun tamamlanma vakti olduğunu ifade ederek “Ramazan akşamları iftar vermek çok sevaptır. Bu vesile ile başta fakir, yetim olmak üzere öğrencilere iftar ve sahur vermek çok uygun olacaktır” diye konuştu.

Teravih namazı kaç rekat?

Teravih Namazının 20 rekat olduğunu belirten Demirtaş, “Ramazan gecelerinde yatsı namazı sonrası eda edilir. İlimizde ayrıca 4 camide Hatimle Teravih namazı ve belirlenen on camide ise birer akşam Enderun usulü ile Teravih namazı kılınacak” dedi.

Mukabele nedir?

Ramazan’da ayrıca mukabelenin de önem verilen bir ibadet olduğunu söyleyen Demirtaş, “Ramazan Ayında cami, mescid ve Kur’an kurslarında okunan Kur’an-ı Kerim’i takip etmek suretiyle hatim indirme sünnetidir. Bu sünnet, Cebrâil’in Ramazan aylarında her gece Hz. Peygamber’e gelerek o ana kadar nâzil olan âyet ve sûreleri karşılıklı okuyup kontrol etmelerine dayanır” dedi.

2024 fitre miktarı ne kadar?

Demirtaş, sadaka-i fıtır (fitre) ve zekatın, Ramazan Bayramına kavuşan, temel ihtiyaçlarının dışında nisap miktarı mala sahip olan Müslümanların kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri için verdikleri sadaka olduğunu belirten Demirtaş, 2024 yılı fitre miktarının alt sınırının 130 TL olarak belirlendiğini ve zekat mükellefi olanların bu ayda zekatlarını daha erkenden verdikleri takdirde daha fazla sevaba ulaşacaklarını söyledi.

İtikaf nedir?

Akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına gelmiş bir Müslümanın beş vakit namaz kılınan bir mescitte ibadette Allah’a yakınlık elde etme niyetiyle bir süre durmasının itikaf olduğunu söyleyen Demirtaş, bu yıl da itikaf ibadetlerinin yapılacağını kaydetti.

Kadir Gecesi

Dinî literatürde ise “Leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gecenin adı olarak kullanıldığını belirten Demirtaş, “Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir” diyerek bu ayda Kadir Gecesi’nin önemine değindi.

Bayram namazı

Demirtaş, Ramazan sonunda elde edilen manevi neticeden dolayı sevincin bir tezahürü olarak kılınan vacip hükmünde bir namaz olan Bayram Namazının bu yıl da Bolu’da eda edilecek olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bolu camilerinde 2024 Ramazan programı

Teravih Sohbetleri : Yıldırım Bayezid Camii’nde teravihten 20 dakika önce merkezi vaaz sistemi ile sohbet programı yapılacaktır. Ayrıca vaizlerimiz tarafından merkezi camilerde vaaz ve sohbet programları icra edilecektir.

Cüz Cüz Kur’an Sohbetleri: Kur’an Sohbetleri her gün saat 12.30’da Yıldırım Bayezid Camii’nde başlayacak. Kur’an Sohbetleri İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından yapılacaktır.

Hatimle Teravih Namazı: İlimizde hatimle teravih namazı 4 camide kılınacaktır. Bu camiler:

Aslahaddin Camii, Alpagutbey Camii, Cafer-i Tayyar Camii ve Ali Ericek Vakfı Mescidi

Enderun Teravihi: Bolu merkezindeki belirlenen 10 camide birer akşam Cumhur Müezzinliği ile Enderun Teravihi kılınacaktır.

Mukabele Programları: Bu ayda Camilerimizde ve gündüzlü Kur’an kurslarımızda mukabele okunacaktır. Mukabele programları cami panolarında ilan edilecektir.

İftar Programları: Her akşam Kadı Camii Avlusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından iftar Sofrası kurulacaktır. Ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bolu Şubesi tarafından Diyanet Gençlik Merkezinde davetli öğrencilere iftar verilecektir. Bunun yanında Sandallar Kur’an Kursunda eğitim gören hafız öğrencilere yönelik iftar programları yapılacaktır.

Yine belirlenen günlerde yaşlılar, çocuklara ve yetimlere yönelik iftar programları düzenlenecektir.

Kızılay tarafından Öğretmenevinde verilecek iftar programlarında din görevlilerimizce program yapılacaktır.

Alo Fetva 190

Dini konularla ilgili sorular ülke çapında ALO 190 Fetva hattından 08.00-22.00 saatleri arasında cevaplandırılacağı gibi İl Müftülüğü ek binası olarak hizmet veren Aile ve Dini Rehberlik Merkezinde yüz yüze de dini sorulara cevap verilecek. Ayrıca İnternet sayfası üzerinden ve dijital uygulamalardan da bilgi almak mümkün olacaktır.

https://kurul.diyanet.gov.tr fetva.diyanet.gov.tr

https://goruntulufetva.diyanet.gov.tr/ ve mobil uygulamalar kullanılabilecektir.

Aile ve Dini Rehberlik Merkezi ve Diyanet Gençlik Merkezi

Bolu Valiliği yanında bulunan Merkezde Mukabele, İlmihal Dersleri, İftar Programları ifa edilecek. Aileye yönelik danışmanlık hizmetleri ve diğer etkinliler Ramazan Ayında da devam edece.

BAİBÜ Diyanet Merkezi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Yerleşkesinde yer alan Ali Ericek Camii altında hizmete yeni giren BAİBÜ Diyanet Gençlik Merkezinde Ramazan ayı münasebetiyle özel programlar

yapılacak. Manevi Danışmanlar gençlerin sorularına cevap verecek; dini, sosyal ve kültürel etkinlikler yapılacak.

Dini Bilgilenme

İslam dini ile ilgili dijital yayınlara ulaşmak için,

https://diniyayinlar.diyanet.gov.tr/

https://kuran.diyanet.gov.tr/

https://namaz.diyanet.gov.tr/namaz/

https://islamansiklopedisi.org.tr/

https://hadislerleislam.diyanet.gov.tr/

https://ramazan.diyanet.gov.tr adresleri ziyaret edilebilecek.

Zekat nasıl hesaplanır?

İslam’ın 5 temel esasından biri olan Zekat ibadetinin noksansız bir şekilde hesaplanıp hak sahiplerine hakkının verilebilmesi için TDV tarafından hazırlanan site https://zekathesapla.tdv.org/ adresinden istifade edilebilecek.

Hayır Hasenat Hizmetleri

Halkın zekat-fitre-fidye ve diğer dini ve hayri hizmetlerine rehberlik yapılacak. TDV Bolu Şubesi bağışları hem müftülük bürosunda ve hem de kurulan standlarda makbuz karşılığı kabul edecek.

Sesli ve Görüntülü Medya

Diyanet TV, Diyanet Radyo, Risalet Radyo, Kur’an Radyo’da İftarı Beklerken, Bereket Saati ve Mukabele Saati programları takip edilebilecek.

Bolu İl Müftülüğü tarafından hazırlanan “Ramazan Sevinci” programı Bolu İl Müftülüğü Facebook sosyal medya hesabında yayınlanacaktır.