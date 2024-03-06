Dün ortaya çıkan at eti skandalında yeni görüntüler yok artık dedirtti

Kemiklerin ata ait olduğu anlaşıldı

Aziziye Mahallesindeki çöp konteynerine atılan hayvan kemiklerinden şüphelenen vatandaşların polise ihbarıyla olay yerine Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede çöpe atılan kemiklerin tek tırnaklı hayvana (at) ait olduğunu belirledi.

At eti acaba nerede satıldı?

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde ise araçla bölgeye gelen bir şahsın, içinde kemiklerin olduğu poşeti konteynere attığı anlar yer aldı. Vatandaş ise asıl kemiğinden sıyırılan at etinin nerede satıldığını merak ediyor. Düzce çevresinde yer alan Sakarya, Bolu, Kocaeli gibi illerde satılması muhtemel at etini kimlerin yediği merak konusu oldu.

Tedirgin edici bir manzara

Duruma tepki gösteren Emrullah Arslan isimli vatandaş, "İnsanların ne tükettiğini bilmesi açısından korkutucu manzara. Buradaki at kemikleri sanırım. Bunlar gıda olarak işlenmiş, belli. Belki de bazı yerlerde paketlenip satılacak. Ya inek etine karışacak satılacak, ya da direkt et olarak satılacak ama bu manzara hiç hoş değil. Mutlaka konunun takibinin yapılmasını istiyoruz. İnsanlar ne yediğini bilsin. İnsanların bu şekilde sağlığıyla da oynamasınlar" dedi.