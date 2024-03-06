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Bolu, Düzce ve Zonguldak üzerinden ulaşım sağlanan Yedigöller Milli Parkı yolu sonunda açıldı

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Bolu’nun dünyaca ünlü milli parkı Yedigöller’e Bolu’dan ulaşım sağlayan 42 kilometrelik yol aylar sonra ulaşıma açıldı. Kış başı ulaşıma kapanan yol dört ay sonra ancak ulaşıma açılabildi. Ulaşıma açılan yolun halen bakım ve onarıma ihtiyaç olması ise yok artık dedirtti.

Bolu, Düzce ve Zonguldak üzerinden ulaşım sağlanan Yedigöller Milli Parkı yolu sonunda açıldı mask
Bolu, Düzce ve Zonguldak üzerinden ulaşım sağlanan Yedigöller Milli Parkı yolu sonunda açıldı
Bolu, Düzce ve Zonguldak üzerinden ulaşım sağlanan Yedigöller Milli Parkı yolu sonunda açıldı
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Geçen kış beş bölgesinde heyelan oluşan Yedigöller-Bolu bağlantı yolu yarım yamalakta olsa ulaşıma açıldı. Geçtiğimiz dört ay boyunca Bolu İl Özel idaresi tarafından yolun Bolu girişine tabela konularak kapalı olduğu bilgisi sürücüler ile paylaşılmıştı.

Bolu, Düzce ve Zonguldak üzerinden ulaşım sağlanan Yedigöller Milli Parkı yolu sonunda açıldı

Bir ara üç anayolda kapalıydı

Bolu'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı'na ulaşım sağlayan üç ana yolun kapalı olması büyük bir ulaşım krizine neden oldu. Bolu-Yedigöller, Mengen-Yedigöller ve Devrek-Yedigöller güzergahları, geçtiğimiz dönemde yaşanan doğal afetler nedeniyle kullanılamaz hale gelmiş ve uzun süre kapalı kalmıştı.Bolu, Düzce ve Zonguldak üzerinden ulaşım sağlanan Yedigöller Milli Parkı yolu sonunda açıldı

DKMP yolun açık olduğunu duyurdu

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube müdürlüğü yolun girişinde bulunan yol kapalı tabelasını kaldırarak yolun açık olduğu bilgisini paylaştı. Uzun b ir aradan sonra açılan Yedigöller-Bolu yolu doğa severler tarafından sevinçle karşılandı. Bolu’dan milli parka ulaşım sağlanan yol güzergahında halen bakım onarım gerektiren bölümler olmasına rağmen yol güvenli olduğu belirtildi.

Bolu, Düzce ve Zonguldak üzerinden ulaşım sağlanan Yedigöller Milli Parkı yolu sonunda açıldı

Artık özlem bitti çıkın gelin

Uzun süredir kapalı olan yolun açılması doğa severleri memnun ederken, Mengen-Yedigöller ve Devrek Yedigöller yolunun da kısa sürede hizmete sokulacağı belirtildi. Dünyaca ünlü milli parkın sonunda ulaşıma açılması ilimiz turizmi açısından büyük önem taşıyor.Bolu, Düzce ve Zonguldak üzerinden ulaşım sağlanan Yedigöller Milli Parkı yolu sonunda açıldı

06 Mar 2024 - 07:00 Bolu- Güncel

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