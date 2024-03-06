Bolu, Düzce ve Zonguldak üzerinden ulaşım sağlanan Yedigöller Milli Parkı yolu sonunda açıldı

Geçen kış beş bölgesinde heyelan oluşan Yedigöller-Bolu bağlantı yolu yarım yamalakta olsa ulaşıma açıldı. Geçtiğimiz dört ay boyunca Bolu İl Özel idaresi tarafından yolun Bolu girişine tabela konularak kapalı olduğu bilgisi sürücüler ile paylaşılmıştı.

Bir ara üç anayolda kapalıydı

Bolu'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı'na ulaşım sağlayan üç ana yolun kapalı olması büyük bir ulaşım krizine neden oldu. Bolu-Yedigöller, Mengen-Yedigöller ve Devrek-Yedigöller güzergahları, geçtiğimiz dönemde yaşanan doğal afetler nedeniyle kullanılamaz hale gelmiş ve uzun süre kapalı kalmıştı.

DKMP yolun açık olduğunu duyurdu

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube müdürlüğü yolun girişinde bulunan yol kapalı tabelasını kaldırarak yolun açık olduğu bilgisini paylaştı. Uzun b ir aradan sonra açılan Yedigöller-Bolu yolu doğa severler tarafından sevinçle karşılandı. Bolu’dan milli parka ulaşım sağlanan yol güzergahında halen bakım onarım gerektiren bölümler olmasına rağmen yol güvenli olduğu belirtildi.

Artık özlem bitti çıkın gelin

Uzun süredir kapalı olan yolun açılması doğa severleri memnun ederken, Mengen-Yedigöller ve Devrek Yedigöller yolunun da kısa sürede hizmete sokulacağı belirtildi. Dünyaca ünlü milli parkın sonunda ulaşıma açılması ilimiz turizmi açısından büyük önem taşıyor.