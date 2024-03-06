ŞOK Marketler'de ‘Her gün ucuz fiyat’

ŞOK Marketler'den tüketici dostu bir hamle

Türkiye'nin önde gelen perakende zincirlerinden ŞOK Marketler, müşteri memnuniyetini bir adım öteye taşıyacak bir kampanyaya imza atıyor. "Her gün ucuz fiyat" sloganıyla yola çıkan ŞOK, temel ihtiyaç ürünlerinde sürekli ucuzluk sağlayarak tüketicilerin bütçesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Bu strateji, özellikle ekonomik dalgalanmaların haneleri zorladığı dönemlerde büyük bir rahatlama sunuyor.

Ramazan bereketini evlere taşıyor

ŞOK Marketler, Ramazan ayının manevi atmosferini ve bereketini evlere taşımayı amaçlayan özel bir kampanya düzenliyor. Ayçiçek yağı, beyaz et, patates, soğan, süt, yumurta, pirinç ve bakliyat gibi bir evin temel ihtiyaçları arasında yer alan onlarca çeşit ürünü uygun fiyatlarla sunuyor. Bu kampanya, Ramazan ayında artan ihtiyaçların karşılanmasında önemli bir rol oynayacak.

Sürekli ucuzluk ilkesi

ŞOK Marketler'in bu kampanyası, seçili temel ihtiyaç ürünlerinde ara sıra değil, sürekli ucuzluk ilkesine dayanıyor. Bu yaklaşım, müşterilerin ihtiyaç duydukları ürünlere her zaman en uygun fiyatlarla ulaşabilmesini sağlıyor. Ayrıca, ŞOK'un sadakat programı Win üyelerine özel avantajlar ve Ramazan ayına özel kampanyalar da müşterileri bekliyor.

ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel, kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada, ŞOK Marketler'in her zaman müşterilerinin ve Türkiye ekonomisinin yanında olduğunu vurguladı. Demirel, "Amacımız, temel ihtiyaç ürünlerinde geçici indirimler yapmak yerine, sürekli ucuz fiyatı korumak" diyerek, kampanyanın uzun vadeli bir yaklaşımı temsil ettiğini belirtti.

Geçmişten gelen deneyim

ŞOK Marketler, geçmişte de benzer kampanyalarla sektöre öncülük etmiş ve enflasyonla mücadelede önemli bir rol oynamıştı. CEO Demirel, geçen yıl düzenlenen fiyat sabitleme kampanyası ve Cumhuriyetin 100. Yılına özel indirim kampanyası ile hane halkı ekonomisine katkı sunulduğunu hatırlattı. Yeni kampanya ile de aynı misyonun devam ettirilmesi hedefleniyor.

ŞOK Marketler'in "her gün ucuz fiyat" kampanyası, temel ihtiyaç ürünlerinde sürekli ucuzluk vaadi ile dikkat çekiyor. Ramazan ayının bereketini artıran bu kampanya, geniş bir ürün yelpazesini kapsayarak tüketicilere ekonomik bir nefes aldırıyor. ŞOK Marketler, bu strateji ile müşteri memnuniyetini maksimize etmeyi ve Türkiye'nin dört bir yanındaki hanelere destek olmayı amaçlıyor.