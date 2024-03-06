- Sağlık

Ramazan alışverişinde neler olmalı?

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Ramazan ayında nasıl sağlıklı beslenebilirsiniz? Diyetisyen Hande Selin Ok, iftar ve sahur için sağlıklı alışveriş listesi ve beslenme tüyoları verdi. Ramazan’da sahurda neler yenmeli? Ramazan’da iftarda neler yenmeli? Haberimizde…

Ramazan alışverişinde neler olmalı? mask
Ramazan alışverişinde neler olmalı?
Ramazan alışverişinde neler olmalı?
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Ramazan Ayı beslenme önerileri

Ramazan alışverişinde neler olmalı?

Diyetisyen Hande Selin Ok, Ramazan ayına özel beslenme tavsiyeleriyle dikkat çekiyor. Özellikle bu dönemde sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzeninin önemini vurgulayan Ok, alışveriş listesi hazırlarken kaliteli ve sağlıklı gıdalara yer verilmesini öneriyor. Ayrıca, varsa kişisel sağlık durumlarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtiyor.

Sağlıklı protein ve yağların önemi

Ramazan alışverişinde neler olmalı?

Ramazan ayında iftar ve sahur sofraları için sağlıklı protein ve yağ kaynaklarına yer vermek büyük önem taşıyor. Uzun süreli tokluk ve genel sağlık için tereyağı ve zeytinyağı gibi sağlıklı yağlar tavsiye edilenler arasında. Ok, dört temel besin grubuna odaklanarak menü oluşturulmasını öneriyor; süt ürünleri, et ve balık ürünleri, tahıllar ve sebzeler bu grupların başını çekiyor.

Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri

Ramazan alışverişinde neler olmalı?

Ramazan sofralarının olmazsa olmazı pidelerin, ekmek ile eş değer olduğunu belirten Ok, porsiyon kontrolünün önemine işaret ediyor. Pilav ve makarna gibi tahıl ürünlerinin de sebzeli ve yoğurtlu alternatiflerle dengeli tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Lifli gıdaların tok tutucu özellikleriyle iftar ve sahurda önemli bir yere sahip olduğunu ekliyor.

Lifli yiyeceklerle tokluk hissi

Ramazan alışverişinde neler olmalı?

Lifli besinlerin Ramazan ayında da önemli bir rol oynadığını belirten Ok, bu gıdaların sindirimi yavaşlattığı ve daha uzun süreli tokluk sağladığına dikkat çekiyor. Hurma, incir gibi meyveler ile sebze ve baklagillerin lif açısından zengin seçenekler arasında olduğunu ifade ediyor.

Özel sağlık durumlarına dikkat

Yüksek tansiyon ve kolesterol gibi özel sağlık durumları olanlar için de önerilerde bulunan Ok, tuzlu ve işlenmiş gıdalardan kaçınılması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, lif ve su tüketiminin artırılmasının önemine işaret ederek, kabızlık gibi sorunları önlemek için özel diyet önerileri sunuyor.

Ramazan Ayında dengeli beslenme

Ramazan alışverişinde neler olmalı?

Diyetisyen Hande Selin Ok'un önerileri, Ramazan ayında sağlıklı ve dengeli beslenmenin püf noktalarını sunuyor. Sağlıklı yağlar, protein kaynakları, lifli gıdalar ve özel sağlık durumlarına yönelik önerilerle Ramazan ayını sağlıklı bir şekilde geçirmek mümkün.

# Sağlık

06 Mar 2024 - 13:00 - Sağlık

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