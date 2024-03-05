Bakan yardımcısı Huzeyfe Yılmaz Bolu'da açıkladı: Meme kanseri erken teşhisi için yapay zeka devrede!

Türkiye'de meme kanseri teşhis süreçlerinde devrimsel bir adım atılıyor. Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz'ın Bolu ziyareti sırasında duyurduğu gibi, ülkede erken teşhis ve tedavi süreçlerinde yapay zeka teknolojilerinden yararlanılacak. Bu girişim, kanserle mücadelede önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Yapay zeka ile hızlı ve etkili teşhis

Bolu, Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz'ın Türkiye'nin meme kanseri taramalarında yapay zeka kullanımını ilk kez açıkladığı yer oldu. 6 Şubat tarihinden itibaren, Türkiye genelinde yapılan meme kanseri taramalarında Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen yapay zeka modeli devreye alındı. Bu model, teşhis sürecini önemli ölçüde hızlandırarak, yaklaşık 6 güne indiriyor. Hedef, toplam süreci 25 güne düşürmek.

Bolu'da kanser tarama çalışmaları

Sağlık Bakan Yardımcısı Yılmaz, Bolu'da Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) tarafından yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Bolu'da geçen yıl 30 bin kişi üzerinde tarama gerçekleştirildiğini belirten Yılmaz, bu sayının artırılması için Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'ndan mobil kanser tarama tırı talebinde bulundu.

Yapay zeka modelinin başarısı

Sağlık Bakanlığı'na bağlı ekiplerin geliştirdiği yapay zeka modeli, tarama süreçlerinde büyük bir başarı gösteriyor. Yapay zeka, tarama sonuçlarını kısa sürede ve yüzde 94 oranında doğrulukla analiz edebiliyor. Bu, hem teşhis sürecinin hızlanması hem de erken teşhisteki doğruluk oranının artırılması anlamına geliyor.

Toplumun sağlığı için teknolojik yatırımlar

Bakan Yardımcısı Yılmaz'ın ziyaretleri, Bolu başta olmak üzere, Türkiye genelinde sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için yapılan yatırımların bir göstergesi. Gerede Belediyesi, Gerede Ticaret ve Sanayi Odası, Yeniçağa Kaymakamı ve diğer ilgili kurumlarla yapılan görüşmeler, bu yatırımların bir parçası olarak değerlendiriliyor.