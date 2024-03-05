- Güncel

Bolulu iş insanı İzzet Baysal vefatının 24. yılında mezarı başında anıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu'nun efsane hayırseveri İzzet Baysal, vefatının 24. yılında anıt mezarında anıldı. Eğitim ve sağlık alanında Bolu'ya kazandırdığı eserlerle hatırlanıyor.

Bolulu iş insanı İzzet Baysal vefatının 24. yılında mezarı başında anıldı mask
Bolulu iş insanı İzzet Baysal vefatının 24. yılında mezarı başında anıldı
Bolulu iş insanı İzzet Baysal vefatının 24. yılında mezarı başında anıldı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu ve Türkiye'nin önde gelen hayırsever iş insanlarından İzzet Baysal, vefatının 24. yılında, bıraktığı değerli mirasla anıldı. Baysal, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin kurucusu olarak bilinirken, sağlık ve eğitim alanında kente kazandırdığı 147 eserle hafızalarda yer etti. İzzet Baysal Vakfı'nın öncülüğünde düzenlenen anma töreni, Baysal'ın anıt mezarında gerçekleşti, Kuran'ı Kerim tilaveti ve dua ile manevi bir atmosferde başladı.

Bolulu iş insanı İzzet Baysal vefatının 24. yılında mezarı başında anıldı

Eğitim ve sağlık alanında kalıcı izler

Baysal'ın yeğeni ve İzzet Baysal Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Baysal, Boluluların bu anma törenine gösterdikleri ilgi ve sevgi için teşekkür etti. Ahmet Baysal, amcasının tüm varlığını karşılıksız bir şekilde eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerin iyileştirilmesine adadığını vurguladı. Bu anlamlı günde, İzzet Baysal'ın hayırseverliğinin ve Bolu'ya olan katkılarının altı çizildi.

Bolulu iş insanı İzzet Baysal vefatının 24. yılında mezarı başında anıldı

Bolu ve Türkiye için bir örnek

Bolu Valisi Erkan Kılıç ve Belediye Başkanı Tanju Özcan da törende konuşma yapan isimler arasındaydı. Her ikisi de İzzet Baysal'ın, Bolu'nun sosyal ve ekonomik gelişimine yaptığı katkıların yanı sıra, tüm Türkiye için bir örnek teşkil ettiğini belirtti. Özcan, kişisel bir anekdot paylaşarak, İzzet Baysal'ın yaptırdığı okuldan mezun olduğunu ve oğlunu Baysal'ın yaptırdığı hastanede kucağına aldığını anlattı.

İzzet Baysal'ın mirası ve gelecek nesillere ilhamı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İzzet Baysal'ın insanlara hizmet etme düsturunu vurgulayarak, onun vakıf insanları arasında özel bir yere sahip olduğunu ifade etti. Alişarlı, Baysal'ın açtığı yolların, pek çok hayırsever için ilham kaynağı olduğunu ve gelecek nesiller için de bu yolda ilerlemenin önemini vurguladı.

Anma törenine yoğun katılım

Anma töreni, Bolu Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın duası ve katılımcıların anıt mezara karanfiller bırakmasıyla sona erdi. Törene, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katılarak İzzet Baysal'ın anısına saygılarını sundu.

Karşılıksız sevgi ve hizmetin sembolü

Bu anma töreni, İzzet Baysal'ın Bolu'ya ve Türkiye'ye olan katkılarının unutulmadığını, gelecek nesillere ilham vermeye devam ettiğini gösteriyor. İzzet Baysal, eğitim ve sağlık alanlarında yaptığı yatırımlarla sadece bugünün değil, yarının da Bolu'sunu şekillendiriyor. Onun mirası, karşılıksız sevgi ve hizmetin ebedi bir sembolü olarak yaşamaya devam edecek.

# Türkiye, Sağlık, İZZET BAYSAL, eğitim, belediye

05 Mar 2024 - 17:35 Bolu- Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALTIN EMLAK'TAN TURİZM BÖLGESİNDE MÜSTAKİL EV FIRSATI

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ ​MUDURNU TAŞKESTİ İLÇESİNDE BOLU MERKEZ 1 SAAT ABANT TABİAT PARKI 40 DK MESAFEDE  SAROT TERMAL PARK'A 10 DK ...

05301564817 ÖZGE VARLIK

KİRALIK 3+1 DAİRE ALTIN EMLAK'TAN

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ CADDE ÜZERİNDE 3+1 EBEVEYN BANYOLU2 ADET BALKONLU(YAKIN ZAMANDA BİRİ KAPANACAKTIR)SIFIR DAİRE KİRALIKTIRİŞLETME A...

05301564817 ÖZGE VARLIK

DAĞKENT TOKİ 2+1 KİRALIK DAİRE ALTIN EMLAK&#039;TAN

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ BOLU MERKEZE BAĞLI DAĞKENT MEVKİİNDE A.İ.B.Ü TIP FAKÜLTESİNE YAKIN KONUMDA BULUNAN DAĞKENT TOKİ 2. ETAP'TA GÜNEY-...

0(530) 156 48 17 ÖZGE VARLİK

ABANT&#039;A YAKIN KONUMDA YOLÇATI KÖYÜNDE SATILIK VİLLA

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ&#039;NDEN ​ BOLU MERKEZE SADECE 5 DK. ABANT KAVŞAĞINA 2 DK. UZAKLIKTA MERKEZE BAĞLI YOLÇATI KÖYÜ İ...

0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ

BOLU PİRAHMETLER KÖYÜ&#039;NDE SATILIK 6.737M² ARAZİ

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ&#039;NDEN BOLU MERKEZE BAĞLI PİRAHMETLER KÖYÜNDE KÖY MERKEZİNE 1.2 KM MESAFEDE BULUNAN ARAZAMİZ 6...

0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ

ABANT&#039;A YAKIN YOLÇATI KÖYÜNDE VİLLA YAPIMINA UYGUN 612 M² ARSA

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ&#039;NDEN BOLU&#039;NUN VE ÇEVRE İLLERİN EN GÖZDE TURİZM MERKEZİ OLAN ABANT TABİAT PARKINA 18 KM...

0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ

ABANT&#039;A YAKIN KONUMDA SİTE İÇİNDE SATILIK 2+1 VİLLA

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ&#039;NDEN ​ BOLU MERKEZE SADECE 10 DK. UZAKLIKTA TURİZMİN GÖZDE MERKEZLERİNDEN ABANT YOLU ÜZERİND...

0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL