Bolulu iş insanı İzzet Baysal vefatının 24. yılında mezarı başında anıldı

Bolu ve Türkiye'nin önde gelen hayırsever iş insanlarından İzzet Baysal, vefatının 24. yılında, bıraktığı değerli mirasla anıldı. Baysal, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin kurucusu olarak bilinirken, sağlık ve eğitim alanında kente kazandırdığı 147 eserle hafızalarda yer etti. İzzet Baysal Vakfı'nın öncülüğünde düzenlenen anma töreni, Baysal'ın anıt mezarında gerçekleşti, Kuran'ı Kerim tilaveti ve dua ile manevi bir atmosferde başladı.

Eğitim ve sağlık alanında kalıcı izler

Baysal'ın yeğeni ve İzzet Baysal Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Baysal, Boluluların bu anma törenine gösterdikleri ilgi ve sevgi için teşekkür etti. Ahmet Baysal, amcasının tüm varlığını karşılıksız bir şekilde eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerin iyileştirilmesine adadığını vurguladı. Bu anlamlı günde, İzzet Baysal'ın hayırseverliğinin ve Bolu'ya olan katkılarının altı çizildi.

Bolu ve Türkiye için bir örnek

Bolu Valisi Erkan Kılıç ve Belediye Başkanı Tanju Özcan da törende konuşma yapan isimler arasındaydı. Her ikisi de İzzet Baysal'ın, Bolu'nun sosyal ve ekonomik gelişimine yaptığı katkıların yanı sıra, tüm Türkiye için bir örnek teşkil ettiğini belirtti. Özcan, kişisel bir anekdot paylaşarak, İzzet Baysal'ın yaptırdığı okuldan mezun olduğunu ve oğlunu Baysal'ın yaptırdığı hastanede kucağına aldığını anlattı.

İzzet Baysal'ın mirası ve gelecek nesillere ilhamı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İzzet Baysal'ın insanlara hizmet etme düsturunu vurgulayarak, onun vakıf insanları arasında özel bir yere sahip olduğunu ifade etti. Alişarlı, Baysal'ın açtığı yolların, pek çok hayırsever için ilham kaynağı olduğunu ve gelecek nesiller için de bu yolda ilerlemenin önemini vurguladı.

Anma törenine yoğun katılım

Anma töreni, Bolu Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın duası ve katılımcıların anıt mezara karanfiller bırakmasıyla sona erdi. Törene, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katılarak İzzet Baysal'ın anısına saygılarını sundu.

Karşılıksız sevgi ve hizmetin sembolü

Bu anma töreni, İzzet Baysal'ın Bolu'ya ve Türkiye'ye olan katkılarının unutulmadığını, gelecek nesillere ilham vermeye devam ettiğini gösteriyor. İzzet Baysal, eğitim ve sağlık alanlarında yaptığı yatırımlarla sadece bugünün değil, yarının da Bolu'sunu şekillendiriyor. Onun mirası, karşılıksız sevgi ve hizmetin ebedi bir sembolü olarak yaşamaya devam edecek.