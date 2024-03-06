Boluspor'dan Gine, Moldova, Azerbaycan milli takımlarına üç büyük davet

Boluspor’un yetenek havuzu

Liglerde sergiledikleri üstün performans ve teknik becerileriyle dikkat çeken Naby Oulare, Veaceslav Posmac ve Vusal İskenderli, milli formaları giymek üzere ülkelerinin çağrısına cevap veriyor. Bu gelişme, Boluspor'un yetenek havuzunun ne kadar geniş ve çeşitli olduğunu göstermesi açısından da önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

Uluslararası sahada Boluspor rüzgarı

Naby Oulare, Gine Milli Takımı ile 21 ve 25 Mart'ta Vanuatu ve Bermuda'ya karşı kritik müsabakalarda sahne alacak. Oulare'nin güçlü fiziksel yapısı ve gol yeteneği, Gine'nin hücum gücünü önemli ölçüde artırıyor.

Boluspor’un generali Makedonya karşısında

Veaceslav Posmac, Moldova'nın defans hattında, 22 Mart'ta Kuzey Makedonya ile yapılacak maçta kritik bir rol üstleniyor. Moldova için savunma direncinin simgesi haline gelen Posmac, takımının güvenliğini sağlama konusunda önemli bir isim.

İskenderli kardeş ülkede sahaya çıkıyor

Vusal İskenderli ise 22 ve 25 Mart'ta Azerbaycan adına Moğolistan ve Bulgaristan ile yapılacak maçlarda parkeye çıkacak. İskenderli'nin teknik becerisi ve oyun zekası, Azerbaycan'ın orta saha performansını maksimize edecek.

Boluspor'dan dünya sahnesine

Bu oyuncuların milli takımlara katılımı, Boluspor için hem bir onur kaynağı hem de bir meydan okuma olarak ön plana çıkıyor. Takım, Nisan ayı başında Gençlerbirliği ile yapılacak kritik maç öncesi, bu oyuncuların yokluğunda etkilenmeyece