Boluspor'dan Gine, Moldova, Azerbaycan milli takımlarına üç büyük davet

Boluspor’un yetenek havuzu
Liglerde sergiledikleri üstün performans ve teknik becerileriyle dikkat çeken Naby Oulare, Veaceslav Posmac ve Vusal İskenderli, milli formaları giymek üzere ülkelerinin çağrısına cevap veriyor. Bu gelişme, Boluspor'un yetenek havuzunun ne kadar geniş ve çeşitli olduğunu göstermesi açısından da önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.
Uluslararası sahada Boluspor rüzgarı
Naby Oulare, Gine Milli Takımı ile 21 ve 25 Mart'ta Vanuatu ve Bermuda'ya karşı kritik müsabakalarda sahne alacak. Oulare'nin güçlü fiziksel yapısı ve gol yeteneği, Gine'nin hücum gücünü önemli ölçüde artırıyor.
Boluspor’un generali Makedonya karşısında
Veaceslav Posmac, Moldova'nın defans hattında, 22 Mart'ta Kuzey Makedonya ile yapılacak maçta kritik bir rol üstleniyor. Moldova için savunma direncinin simgesi haline gelen Posmac, takımının güvenliğini sağlama konusunda önemli bir isim.
İskenderli kardeş ülkede sahaya çıkıyor
Vusal İskenderli ise 22 ve 25 Mart'ta Azerbaycan adına Moğolistan ve Bulgaristan ile yapılacak maçlarda parkeye çıkacak. İskenderli'nin teknik becerisi ve oyun zekası, Azerbaycan'ın orta saha performansını maksimize edecek.
Boluspor'dan dünya sahnesine
Bu oyuncuların milli takımlara katılımı, Boluspor için hem bir onur kaynağı hem de bir meydan okuma olarak ön plana çıkıyor. Takım, Nisan ayı başında Gençlerbirliği ile yapılacak kritik maç öncesi, bu oyuncuların yokluğunda etkilenmeyece
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.