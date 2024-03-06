Boluspor Başkanı Savaş Abak: Boluspor’un siyasi bir partiye destek verme gibi pozisyonu olamaz.”

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz, Bolu'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirerek, Boluspor Kulübü'ne destek mesajları verdi. Yılmaz'ın ziyareti, şehrin ve sporun geleceği adına umut verici gelişmeleri beraberinde getirdi.
Bolu'da birlik mesajları
Huzeyfe Yılmaz, beraberinde AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol ile birlikte, Boluspor Kulübü Başkanı Savaş Abak, Başkan Yardımcısı Ramazan Kahraman ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Yılmaz, Bolu ve Boluspor'a olan bağlılığını vurgulayarak, her türlü desteğe hazır olduklarını dile getirdi.
Boluspor’dan siyaset üstü duruş
Boluspor Kulübü Başkanı Savaş Abak, kulübün partiler üstü bir kurum olduğunu belirterek, Boluspor'un siyasi bir partiye destek verme gibi bir pozisyonda olamayacağını açıkladı. Abak, Boluspor'un Bolu halkına ait olduğunun altını çizdi.
Başkan Abak’tan destek beklentisi
Savaş Abak, belediyeden bugüne kadar kulübe herhangi bir maddi destek almadıklarını ifade ederek, kulübün mali durumu ve giderleri hakkında bilgiler paylaştı. Kulübün yönetim olarak büyük mali yükler altında olduğunu ve Boluspor'un sürdürülebilirliği için desteklere ihtiyaç duyduğunu vurguladı.
Demirkol'dan Boluspor'a destek sözü
AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol da Boluspor'un şehrin en büyük değerlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, kulübe sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Demirkol, Boluspor'a verilen desteğin önemine işaret ederek, herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğinin altını çizdi.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.