- Spor

Boluspor Başkanı Savaş Abak: Boluspor’un siyasi bir partiye destek verme gibi pozisyonu olamaz.”

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Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz, Boluspor'a destek sözü verirken, Savaş Abak yerel seçimler öncesi belediye desteğinin önemini vurguladı. Boluspor'un birlikteliği ve geleceği için önemli adımlar atıldı.

Boluspor Başkanı Savaş Abak: Boluspor’un siyasi bir partiye destek verme gibi pozisyonu olamaz.” mask
Boluspor Başkanı Savaş Abak: Boluspor’un siyasi bir partiye destek verme gibi pozisyonu olamaz.”
Boluspor Başkanı Savaş Abak: Boluspor’un siyasi bir partiye destek verme gibi pozisyonu olamaz.”
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Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz, Bolu'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirerek, Boluspor Kulübü'ne destek mesajları verdi. Yılmaz'ın ziyareti, şehrin ve sporun geleceği adına umut verici gelişmeleri beraberinde getirdi.

Boluspor Başkanı Savaş Abak: Boluspor’un siyasi bir partiye destek verme gibi pozisyonu olamaz.”

Bolu'da birlik mesajları

Huzeyfe Yılmaz, beraberinde AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol ile birlikte, Boluspor Kulübü Başkanı Savaş Abak, Başkan Yardımcısı Ramazan Kahraman ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Yılmaz, Bolu ve Boluspor'a olan bağlılığını vurgulayarak, her türlü desteğe hazır olduklarını dile getirdi.

Boluspor Başkanı Savaş Abak: Boluspor’un siyasi bir partiye destek verme gibi pozisyonu olamaz.”

Boluspor’dan siyaset üstü duruş

Boluspor Kulübü Başkanı Savaş Abak, kulübün partiler üstü bir kurum olduğunu belirterek, Boluspor'un siyasi bir partiye destek verme gibi bir pozisyonda olamayacağını açıkladı. Abak, Boluspor'un Bolu halkına ait olduğunun altını çizdi.

Boluspor Başkanı Savaş Abak: Boluspor’un siyasi bir partiye destek verme gibi pozisyonu olamaz.”

Başkan Abak’tan destek beklentisi

Savaş Abak, belediyeden bugüne kadar kulübe herhangi bir maddi destek almadıklarını ifade ederek, kulübün mali durumu ve giderleri hakkında bilgiler paylaştı. Kulübün yönetim olarak büyük mali yükler altında olduğunu ve Boluspor'un sürdürülebilirliği için desteklere ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Boluspor Başkanı Savaş Abak: Boluspor’un siyasi bir partiye destek verme gibi pozisyonu olamaz.”

Demirkol'dan Boluspor'a destek sözü

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol da Boluspor'un şehrin en büyük değerlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, kulübe sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Demirkol, Boluspor'a verilen desteğin önemine işaret ederek, herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğinin altını çizdi.

# Sağlık, belediye, AK Parti

06 Mar 2024 - 10:05 Bolu- Spor

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