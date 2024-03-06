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Boluspor Trendyol 1.Lig’de 2. yarının 3’üncüsü: Eyüpspor ve Göztepe kaçıyor!

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Trendyol 1. Lig 2023-2024 ikinci yarıda Göztepe, Eyüpspor ve Boluspor öne çıkarken, takımların performansı futbolseverleri heyecanlandırıyor. Göztepe liderliği, Eyüpspor ve Boluspor takip ediyor.

Boluspor Trendyol 1.Lig’de 2. yarının 3’üncüsü: Eyüpspor ve Göztepe kaçıyor! mask
Boluspor Trendyol 1.Lig’de 2. yarının 3’üncüsü: Eyüpspor ve Göztepe kaçıyor!
Boluspor Trendyol 1.Lig’de 2. yarının 3’üncüsü: Eyüpspor ve Göztepe kaçıyor!
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Trendyol 1. Lig'in 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında futbolseverler, heyecan dolu 8 maçlık bir periyoda şahit oldu. Bu süreçte, Göztepe, Eyüpspor ve Boluspor, sahada sergiledikleri üstün performanslarla en başarılı ekipler olarak ön plana çıktılar.

Boluspor Trendyol 1.Lig’de 2. yarının 3’üncüsü: Eyüpspor ve Göztepe kaçıyor!

Göztepe zirveyi bırakmıyor

İkinci yarının en parlak takımı, 20 puan toplayarak liderliği elinde bulunduran Göztepe oldu. Göztepe'nin bu başarısı, takımın istikrarlı ve odaklı oyun anlayışının bir yansıması olarak görülüyor. Bu süreçte, takımın kazanma azmi ve sahadaki uyumu, rakiplerine karşı önemli bir üstünlük sağladı.

Boluspor Trendyol 1.Lig’de 2. yarının 3’üncüsü: Eyüpspor ve Göztepe kaçıyor!

Eyüpspor'un ikincilik mücadelesi

İlk yarıyı lider tamamlayan Eyüpspor, ikinci yarıda da formunu koruyarak 19 puanla ikinci sırada yer aldı. Takım, sahadaki disiplinli oyunu ve rakiplerine karşı gösterdiği dirençle dikkat çekiyor.

Boluspor Trendyol 1.Lig’de 2. yarının 3’üncüsü: Eyüpspor ve Göztepe kaçıyor!

Boluspor sürprizi

Sezonun ikinci yarısında en büyük sürprizi Boluspor gerçekleştirdi. İlk yarıyı 10. sırada tamamlayan ekip, ikinci yarıda gösterdiği müthiş çıkışla 17 puan toplayarak 3. sıraya yerleşti. Bu başarı, Boluspor'un sahadaki mücadeleci ruhu ve takım olarak gösterdiği gelişimin bir göstergesi.

Boluspor Trendyol 1.Lig’de 2. yarının 3’üncüsü: Eyüpspor ve Göztepe kaçıyor!

İkinci yarının golcüleri

Göztepe, attığı 18 golle ligin ikinci yarısının en golcü ekibi olarak öne çıkarken, Eyüpspor 15 golle bu takibi sürdürdü. Boluspor ise 10 golle golcü takımlar arasında yer aldı. Takımların hücum performansları, sahadaki rekabetin ne kadar yüksek olduğunun bir kanıtı.

Boluspor Trendyol 1.Lig’de 2. yarının 3’üncüsü: Eyüpspor ve Göztepe kaçıyor!

İstatistiklerle ikinci yarı

Maç kazanma başarısı: Göztepe ve Eyüpspor, 6 galibiyetle en fazla maç kazanan takımlar olurken, Boluspor 5 galibiyetle onları takip etti.

Beraberlikler: En az beraberlik alan ekipler arasında Eyüpspor yer alırken, Boluspor 2 beraberlikle dikkat çekti.

Boluspor Trendyol 1.Lig’de 2. yarının 3’üncüsü: Eyüpspor ve Göztepe kaçıyor!

06 Mar 2024 - 11:05 Bolu- Spor

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