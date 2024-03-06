Demirkol’a Alaaddin Abisi’nden sağlam destek

Bolu'nun geleceği için Demirkol’a güçlü destek

AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, 31 Mart yerel seçimlerine hızlı bir başlangıç yaptı. Sümer Mahallesi'nde gerçekleştirdiği seçim çalışmalarıyla, vatandaşların ilgisini ve desteğini kazanmayı başardı. Demirkol'un projeleri ve vatandaşlarla iç içe olma yaklaşımı, onun Bolu için umut verici bir aday olduğunu gösteriyor.

Aladdin Yılmaz'ın deneyimiyle yol haritası

Üç dönem Bolu Belediye Başkanlığı yapmış olan Aladdin Yılmaz, Demirkol'un yanında yer alarak seçim sürecine değerli katkılarda bulunuyor. Yılmaz'ın belediyecilik alanındaki bilgi ve tecrübesi, Demirkol'un projelerine derinlik katıyor ve seçim stratejilerini güçlendiriyor.

Sümer Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşma

Demirkol, seçim çalışmaları kapsamında Sümer Mahallesi'ni ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında mahalle sakinleriyle birebir görüşerek, sorunlarını dinledi ve onlara projelerini anlattı. Vatandaşların yoğun ilgisi, Demirkol'un mahalle sakinleriyle olan güçlü bağının bir göstergesi oldu.

Mahalle sakinlerinin taleplerine kulak veriyor

Mahalle ziyaretleri sırasında Demirkol, vatandaşların taleplerine özellikle dikkat etti. Onların sorunlarını dinleyerek, çözüm odaklı yaklaşımlar sunmayı ve bu sorunlara pratik çözümler getirmeyi hedefledi. Bu, Demirkol'un vatandaş odaklı bir belediye başkanı olma yolunda attığı önemli adımlardan biri.

Bolu için el ele veren iki lider

Demirkol ve Yılmaz, Bolu'nun kalkınması ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için güçlerini birleştirdi. Bu ortaklık, şehrin geleceğine yönelik umutları artırıyor ve iki liderin de Bolu için ortak bir vizyonu paylaştığını gösteriyor.

Bolu'nun yarınları için sürdürülen çalışmalar

Seçim çalışmaları boyunca Demirkol ve Yılmaz, Bolu'nun her köşesinde vatandaşlarla buluşarak, onların sesini duyuyor ve sorunlarına çözüm bulmak için çalışıyor. Bu, Bolu'nun geleceği adına atılan önemli adımlardan sadece birkaçı.