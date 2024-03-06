06 Mar 2024 - 16:00- Güncel G:

Avrupa’ya erişim engeli

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Avrupa'ya seyahat planlayanların karşılaştığı vize randevusu sıkıntısı, hayalleri erteletiyor. İspanya, İtalya ve Almanya için randevular doldu; Schengen vizesi almak giderek zorlaşıyor. Yeni göç yasaları ve kısıtlı işlem kapasiteleri, vize taleplerinde artışa yol açıyor.

Avrupa’ya erişim engeli mask
Avrupa’ya erişim engeli
Avrupa’ya erişim engeli
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Avrupa kapılarında beklenmedik engeller

Avrupa’ya erişim engeli

Avrupa'ya seyahat etmeyi hayal eden pek çok kişi, vize randevu süreçlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle hayal kırıklığına uğruyor. Acente yetkililerinin belirttiğine göre, İspanya ve İtalya için nisan ortasına kadar, Almanya için ise 30 Mart’a kadar olan randevular şimdiden dolmuş durumda. Bu durum, Avrupa'ya gitmek isteyenler için büyük bir engel teşkil ediyor.

Vize randevularında doluluk oranı yüksek

Avrupa’ya erişim engeli

Özellikle Almanya, Hollanda ve Yunanistan gibi ülkeler, vize başvurularında en çok tercih edilen destinasyonlar arasında yer alıyor. Ancak, Schengen Bölgesi ülkelerine yapılan vize başvuruları için randevu almak neredeyse imkansız bir hal alıyor. Bu durum, Avrupa hayalini kuranlar için büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor.

Göç yasalarındaki değişiklikler ve vize zorluğu

Avrupa’ya erişim engeli

Son dönemlerde, özellikle Almanya, İtalya ve Hollanda için vize randevusu bulmanın giderek zorlaştığı gözlemleniyor. Bu durumun birkaç nedeni bulunuyor; ilk olarak, konsoloslukların sınırlı vize işleme kapasiteleri, artan talebi karşılayamıyor. İkincisi ise, özellikle Almanya tarafından uygulamaya konulan yeni göç yasaları, vize taleplerinde ciddi bir artışa neden oluyor.

Konsoloslukların kapasite sınırlılıkları

Avrupa’ya erişim engeli

Vize acenteleri ve başvuru sahipleri, konsoloslukların vize işleme kapasitelerinin artan talepler karşısında yetersiz kaldığını belirtiyor. Bu durum, Avrupa'ya seyahat etmek isteyenler için büyük bir engel oluşturuyor. Randevu sistemlerinin kapalı olması ve ne zaman açılacağının belli olmaması, planlama yapmayı daha da zorlaştırıyor.

Avrupa'ya yolculukta yeni stratejiler

Avrupa’ya erişim engeli

Bu durum karşısında Avrupa'ya seyahat etmeyi planlayanların yeni stratejiler geliştirmesi gerekiyor. Erken planlama ve esnek seyahat tarihleri, randevu bulma şansını artırabilir. Ayrıca, alternatif destinasyonları değerlendirmek ve vize başvurusu için en az yoğun dönemleri hedeflemek, başarı şansını yükseltebilir.

Sabır ve esneklik gereken bir süreç

Avrupa’ya erişim engeli

Avrupa'ya seyahat etmek isteyenler için vize başvurusu süreci, sabır ve esneklik gerektiren bir yolculuğa dönüşmüş durumda. Artan talep ve sınırlı kapasiteler, başvuru sahiplerini daha stratejik olmaya itiyor. Bu süreçte, erken planlama ve alternatif seçeneklere açık olmak, hayal edilen Avrupa seyahatini gerçeğe dönüştürmenin anahtarları arasında yer alıyor.

06 Mar 2024 - 16:00 - Güncel

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Necati - Turist gidenler bile gelmiyor kacak calisiyor bundan dolayi vize yok

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Mart 16:25

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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