- Güncel

At ve eşek kesip kemiklerini çöpe atan şahıs yakalandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Kestiği at ve eşeklerin etlerini sıyırıp kemiklerini çöpe atan kişinin gıda sektöründe işletmeci olduğu öğrenildi. Şahıs yakalandı ancak Ramazan öncesi at ve eşek etini kendi işletmesi haricinde hangi işletmelere verdiği araştırılıyor. Ramazan öncesi soruşturma derinleşiyor…

At ve eşek kesip kemiklerini çöpe atan şahıs yakalandı mask
At ve eşek kesip kemiklerini çöpe atan şahıs yakalandı
At ve eşek kesip kemiklerini çöpe atan şahıs yakalandı
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Düzce’de bir çöpte etleri sıyrılmış at ve eşek kemiği bulunması bölgede paniğe neden olmuştu. Kesilen tek tırnaklı hayvan kemiklerinin etlerinin bölgede kasaplara gitmiş olacağı düşüncesi Ramazan öncesi halkta tedirginlik yaratmıştı. Alarma geçen polis konuyla ilgili şüpheliyi yakaladı

Şahıs yeme-içme sektöründenmiş

Düzce'de yeni sanayi sitesinde bulunan çöp konteynerında at kemikleri keşfi, şehri alarma geçirdi. Valilik ve emniyet güçlerinin hızlı müdahalesi ile şüpheli yakalandı. Yeme içme sektöründe işletmesi olan şahsın etin kaynağı ve kullanımı üzerine soruşturma derinleşiyor.

Polis ve Tarım Orman Müdürlüğü devrede

At ve eşek kesip kemiklerini çöpe atan şahıs yakalandı

Olayın hemen ardından, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve Tarım Orman Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, kemikler üzerinde yaptıkları incelemeler sonucunda, bunların bir ata ait olduğunu tespit etti. Ekiplerin gece saatlerinde gerçekleştirdiği güvenlik kamerası analizleri sayesinde, kemikleri bırakan şüphelinin kimliği belirlendi.

Soruşturma derinleşiyor

At ve eşek kesip kemiklerini çöpe atan şahıs yakalandı

Yapılan çalışmalar sonucu, şüpheli şahıs kısa sürede yakalandı. Emniyetteki ifadesinde, şahsın yeme içme sektöründe bir işletmesi olduğu ortaya çıktı. Şimdi asıl soru, bu atın nerede kesildiği ve etin işletmesinde mi kullanıldığı, yoksa başka yerlere mi satıldığıydı.

Atın kesildiği yer ve etin kullanımı

At ve eşek kesip kemiklerini çöpe atan şahıs yakalandı

Düzce Valisi Selçuk Aslan liderliğindeki bir basın toplantısında, olaya dair son gelişmeler kamuoyu ile paylaşıldı. Toplantıda, at kemiklerinin kökeni, kesim yeri ve etin nerelerde kullanıldığına dair yürütülen soruşturmanın detayları aktarıldı.

Numuneler laboratuvara gönderildi

At ve eşek kesip kemiklerini çöpe atan şahıs yakalandı

Valilik ve emniyetin yanı sıra, Tarım Orman ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerince alınan numunelerin laboratuvara gönderildiği, sonuçların beklenmekte olduğu bilgisi verildi. Olayın şeffaf bir şekilde ele alındığı ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

Sorular ve devam eden araştırmalar

At ve eşek kesip kemiklerini çöpe atan şahıs yakalandı

Bu olay, yeme içme sektöründe güvenlik ve gıda kaynaklarının izlenmesi konusunda ciddi soruşturmaların yapılması gerektiğini gösteriyor. Atın kesildiği yer, etin nasıl kullanıldığı ve bu tür uygulamaların önlenmesi için alınması gereken önlemler, devam eden soruşturmanın ana odak noktaları arasında yer alıyor.

 

# tarım, polis

06 Mar 2024 - 17:00 Düzce- Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALTIN EMLAK'TAN TURİZM BÖLGESİNDE MÜSTAKİL EV FIRSATI

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ ​MUDURNU TAŞKESTİ İLÇESİNDE BOLU MERKEZ 1 SAAT ABANT TABİAT PARKI 40 DK MESAFEDE  SAROT TERMAL PARK'A 10 DK ...

05301564817 ÖZGE VARLIK

KİRALIK 3+1 DAİRE ALTIN EMLAK'TAN

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ CADDE ÜZERİNDE 3+1 EBEVEYN BANYOLU2 ADET BALKONLU(YAKIN ZAMANDA BİRİ KAPANACAKTIR)SIFIR DAİRE KİRALIKTIRİŞLETME A...

05301564817 ÖZGE VARLIK

DAĞKENT TOKİ 2+1 KİRALIK DAİRE ALTIN EMLAK&#039;TAN

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ BOLU MERKEZE BAĞLI DAĞKENT MEVKİİNDE A.İ.B.Ü TIP FAKÜLTESİNE YAKIN KONUMDA BULUNAN DAĞKENT TOKİ 2. ETAP'TA GÜNEY-...

0(530) 156 48 17 ÖZGE VARLİK

ABANT&#039;A YAKIN KONUMDA YOLÇATI KÖYÜNDE SATILIK VİLLA

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ&#039;NDEN ​ BOLU MERKEZE SADECE 5 DK. ABANT KAVŞAĞINA 2 DK. UZAKLIKTA MERKEZE BAĞLI YOLÇATI KÖYÜ İ...

0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ

BOLU PİRAHMETLER KÖYÜ&#039;NDE SATILIK 6.737M² ARAZİ

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ&#039;NDEN BOLU MERKEZE BAĞLI PİRAHMETLER KÖYÜNDE KÖY MERKEZİNE 1.2 KM MESAFEDE BULUNAN ARAZAMİZ 6...

0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ

ABANT&#039;A YAKIN YOLÇATI KÖYÜNDE VİLLA YAPIMINA UYGUN 612 M² ARSA

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ&#039;NDEN BOLU&#039;NUN VE ÇEVRE İLLERİN EN GÖZDE TURİZM MERKEZİ OLAN ABANT TABİAT PARKINA 18 KM...

0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ

ABANT&#039;A YAKIN KONUMDA SİTE İÇİNDE SATILIK 2+1 VİLLA

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ&#039;NDEN ​ BOLU MERKEZE SADECE 10 DK. UZAKLIKTA TURİZMİN GÖZDE MERKEZLERİNDEN ABANT YOLU ÜZERİND...

0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL