At ve eşek kesip kemiklerini çöpe atan şahıs yakalandı

Düzce’de bir çöpte etleri sıyrılmış at ve eşek kemiği bulunması bölgede paniğe neden olmuştu. Kesilen tek tırnaklı hayvan kemiklerinin etlerinin bölgede kasaplara gitmiş olacağı düşüncesi Ramazan öncesi halkta tedirginlik yaratmıştı. Alarma geçen polis konuyla ilgili şüpheliyi yakaladı

Şahıs yeme-içme sektöründenmiş

Düzce'de yeni sanayi sitesinde bulunan çöp konteynerında at kemikleri keşfi, şehri alarma geçirdi. Valilik ve emniyet güçlerinin hızlı müdahalesi ile şüpheli yakalandı. Yeme içme sektöründe işletmesi olan şahsın etin kaynağı ve kullanımı üzerine soruşturma derinleşiyor.

Polis ve Tarım Orman Müdürlüğü devrede

Olayın hemen ardından, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve Tarım Orman Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, kemikler üzerinde yaptıkları incelemeler sonucunda, bunların bir ata ait olduğunu tespit etti. Ekiplerin gece saatlerinde gerçekleştirdiği güvenlik kamerası analizleri sayesinde, kemikleri bırakan şüphelinin kimliği belirlendi.

Soruşturma derinleşiyor

Yapılan çalışmalar sonucu, şüpheli şahıs kısa sürede yakalandı. Emniyetteki ifadesinde, şahsın yeme içme sektöründe bir işletmesi olduğu ortaya çıktı. Şimdi asıl soru, bu atın nerede kesildiği ve etin işletmesinde mi kullanıldığı, yoksa başka yerlere mi satıldığıydı.

Atın kesildiği yer ve etin kullanımı

Düzce Valisi Selçuk Aslan liderliğindeki bir basın toplantısında, olaya dair son gelişmeler kamuoyu ile paylaşıldı. Toplantıda, at kemiklerinin kökeni, kesim yeri ve etin nerelerde kullanıldığına dair yürütülen soruşturmanın detayları aktarıldı.

Numuneler laboratuvara gönderildi

Valilik ve emniyetin yanı sıra, Tarım Orman ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerince alınan numunelerin laboratuvara gönderildiği, sonuçların beklenmekte olduğu bilgisi verildi. Olayın şeffaf bir şekilde ele alındığı ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

Sorular ve devam eden araştırmalar

Bu olay, yeme içme sektöründe güvenlik ve gıda kaynaklarının izlenmesi konusunda ciddi soruşturmaların yapılması gerektiğini gösteriyor. Atın kesildiği yer, etin nasıl kullanıldığı ve bu tür uygulamaların önlenmesi için alınması gereken önlemler, devam eden soruşturmanın ana odak noktaları arasında yer alıyor.