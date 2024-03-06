MasterChef yıldızı Eray Aksungur, MHP'li oldu

MasterChef Türkiye yarışmasıyla tanınan ve Bolu'da büfe açarak adından söz ettiren Eray Aksungur, siyasi bir adım atarak Milliyetçi Hareket Partisi'ne üye oldu. Aksungur'un bu kararı, hem sosyal medyada hem de yerel haberlerde geniş yankı buldu.

Bolu'yu temsil ediyor

Eray Aksungur, MasterChef yarışmasında Bolu'yu başarıyla temsil ettikten sonra, şehrin sokak lezzetlerine yeni bir boyut kazandırdı. İzzet Baysal Caddesi'nde açtığı büfe ile Boluluları farklı tatlarla buluşturan Aksungur, şimdi de siyaset sahnesinde şehri temsil etme yolunda.

MHP saflarında yerini aldı

MHP İl Başkanı Ayhan Çelikkol, Aksungur'un partilerine katılımını duyurarak, Bolu'nun sevilen esnaflarından birinin daha siyasi arenada yer alacağını belirtti. Çelikkol, Aksungur'un katılımıyla ilgili beklentilerini ve şehir için olan planlarını paylaştı.

Sosyal medyada duyuru

Eray Aksungur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla MHP'ye katılımını duyurdu. '#VaktiGeldiBolu' etiketiyle birlikte Bolu için yeni bir başlangıcın sinyallerini verdi ve takipçilerinden destek istedi.

Bolu halkından destek

Aksungur'un siyasete adım atması, özellikle Bolu'da yaşayan vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı. Yerel halk, tanınmış bir şahsiyetin siyasi sahneye katılmasının şehrin tanıtımına ve gelişimine katkı sağlayacağına inanıyor.

Gelecek planları

Eray Aksungur, MHP'ye üyeliğiyle birlikte Bolu için büyük planlar peşinde. Yerel kalkınma ve topluluk içindeki birlikteliği artırmaya yönelik projeleri destekleyecek olan Aksungur, siyasi platformda da başarılı bir profil çizmeyi hedefliyor.