06 Mar 2024 - 18:00- Güncel G:

MasterChef yıldızı Eray Aksungur, MHP'li oldu

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MasterChef'te adından söz ettiren ve Bolu'da sokak lezzetlerine yeni bir soluk getiren Eray Aksungur, siyasi arenaya adım attı. Milliyetçi Hareket Partisi'ne katılımıyla dikkatleri üzerine çeken Aksungur, Bolu için 'VaktiGeldiBolu' mesajıyla gelecek planlarını duyurdu.

MasterChef yıldızı Eray Aksungur, MHP'li oldu mask
MasterChef yıldızı Eray Aksungur, MHP'li oldu
MasterChef yıldızı Eray Aksungur, MHP'li oldu
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MasterChef'ten MHP'ye

MasterChef yıldızı Eray Aksungur, MHP'li oldu

MasterChef Türkiye yarışmasıyla tanınan ve Bolu'da büfe açarak adından söz ettiren Eray Aksungur, siyasi bir adım atarak Milliyetçi Hareket Partisi'ne üye oldu. Aksungur'un bu kararı, hem sosyal medyada hem de yerel haberlerde geniş yankı buldu.

Bolu'yu temsil ediyor

MasterChef yıldızı Eray Aksungur, MHP'li oldu

Eray Aksungur, MasterChef yarışmasında Bolu'yu başarıyla temsil ettikten sonra, şehrin sokak lezzetlerine yeni bir boyut kazandırdı. İzzet Baysal Caddesi'nde açtığı büfe ile Boluluları farklı tatlarla buluşturan Aksungur, şimdi de siyaset sahnesinde şehri temsil etme yolunda.

MHP saflarında yerini aldı

MasterChef yıldızı Eray Aksungur, MHP'li oldu

MHP İl Başkanı Ayhan Çelikkol, Aksungur'un partilerine katılımını duyurarak, Bolu'nun sevilen esnaflarından birinin daha siyasi arenada yer alacağını belirtti. Çelikkol, Aksungur'un katılımıyla ilgili beklentilerini ve şehir için olan planlarını paylaştı.

Sosyal medyada duyuru

Eray Aksungur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla MHP'ye katılımını duyurdu. '#VaktiGeldiBolu' etiketiyle birlikte Bolu için yeni bir başlangıcın sinyallerini verdi ve takipçilerinden destek istedi.

Bolu halkından destek

MasterChef yıldızı Eray Aksungur, MHP'li oldu

Aksungur'un siyasete adım atması, özellikle Bolu'da yaşayan vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı. Yerel halk, tanınmış bir şahsiyetin siyasi sahneye katılmasının şehrin tanıtımına ve gelişimine katkı sağlayacağına inanıyor.

Gelecek planları

Eray Aksungur, MHP'ye üyeliğiyle birlikte Bolu için büyük planlar peşinde. Yerel kalkınma ve topluluk içindeki birlikteliği artırmaya yönelik projeleri destekleyecek olan Aksungur, siyasi platformda da başarılı bir profil çizmeyi hedefliyor.

 

# İZZET BAYSAL, Türkiye

06 Mar 2024 - 18:00 Bolu- Güncel

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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