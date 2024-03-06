06 Mar 2024 - 20:00- Spor G:

Bolu’da futbol maçı değil, kung fu filmi: Futbolcu sahaya uçarak girip öyle bir şey yaptı ki…

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Bolu Mudurnu'da oynanan Taşkestispor - Dörtdivanspor maçı, sahaya uçarak giren futbolcu ve sonrasında çıkan kavga ile gündem oldu. Polis biber gazıyla olaya müdahale etti.

Bolu’da futbol maçı değil, kung fu filmi: Futbolcu sahaya uçarak girip öyle bir şey yaptı ki…
Bolu’da futbol maçı değil, kung fu filmi: Futbolcu sahaya uçarak girip öyle bir şey yaptı ki…
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Bolu Mudurnu'nun Taşkesti beldesinde gerçekleşen futbol maçı, sporun centilmenlik olduğunu yalanlar cinstendi. Bolu 1. Amatör Lig'in play-off heyecanı, Pazar günü yaşanan olaylarla gölgede kaldı. Taşkesti Spor Sahası'nda oynanan ve Taşkestispor'un 2-1 üstünlüğü ile sonuçlanan maç, futbolun rekabetçi ruhunun ötesine geçerek çirkin olaylara sahne oldu.

Bolu’da futbol maçı değil, kung fu filmi: Futbolcu sahaya uçarak girip öyle bir şey yaptı ki…

Sahada tansiyon yükseldi

Karşılaşmanın başından sonuna kadar süren gerginlik, futbolseverler için endişe verici bir tablo çizdi. Maçın her anı, oyunun doğal akışını kesintiye uğratan kavgalar ve gergin anlarla doluydu. Taşkestispor'un galibiyetiyle sonuçlanan maç sonrası yaşananlar ise tam anlamıyla kaosun resmini çizdi.

Bolu’da futbol maçı değil, kung fu filmi: Futbolcu sahaya uçarak girip öyle bir şey yaptı ki…

Galibiyet sevinci kavgaya dönüştü

Taşkestispor'un zaferini kutlamasıyla birlikte gerilim daha da arttı. Dörtdivanspor kalecisinin maç bitimiyle Taşkestisporlu oyuncuya yönelik agresif tavırları, alanı savaş alanına çevirdi. Maç içindeki sözlü atışmalar, maç sonunda fiziksel kavgaya dönüştü. İtme, çekme ve sözlü tacizler, kısa sürede tüm sahayı kaplayan bir çatışma ortamına dönüştü.

Bolu’da futbol maçı değil, kung fu filmi: Futbolcu sahaya uçarak girip öyle bir şey yaptı ki…

Sahaya uçarak girdi!

Ortalık tam sakinleşti derken Dörtdivanspor kalecisi ve Taşkestisporlu şahıs arasındaki sözlü tartışma kavganın şiddetini yeniden alevlendirdi. O sırada saha kenarında oturan ve gerilimin yeniden alevlenmesiyle beraber sahaya adeta uçarak giren bir Dörtdivansporlu futbolcunun Taşkestisporlu bir oyuncuya attığı kung-fu tarzı yumruk, gerginliği daha da artırdı.

Bolu’da futbol maçı değil, kung fu filmi: Futbolcu sahaya uçarak girip öyle bir şey yaptı ki…

Polis ekiplerinden biber gazıyla müdahale

Olayları yatıştırmak için müdahale eden polis ekipleri, tarafları ayırmakta güçlük çekince biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Bu müdahale, kavganın son bulmasını sağladı, ancak olayın yankıları uzun süre devam etti.

Bolu’da futbol maçı değil, kung fu filmi: Futbolcu sahaya uçarak girip öyle bir şey yaptı ki…

Hakem oyuncuları kızarttı

Maç sonucunda karşılaşmanın hakemi iddialara göre Dörtdivanspor’dan 3 Taşkestispor’dan 2 toplam 5 futbolcuyu kırmızı kart ile cezalandırdı. Hakem yaşananların sadece fiziksel bir arbededen ibaret olmadığını gösterdi.

Bolu’da futbol maçı değil, kung fu filmi: Futbolcu sahaya uçarak girip öyle bir şey yaptı ki…

# polis

06 Mar 2024 - 20:00 Bolu- Spor

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