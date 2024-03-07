Ramazan ayına damga vuran tat! Fıstıklı hurma lezzetiyle sofralarda

Ramazan ayının yıldızı: Fıstıklı hurma

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez lezzeti hurmalar, tezgahlarda yerini almaya başladı. Bu yıl, Kahramanmaraş'ın Maraş Kapalı Çarşı esnafı, geleneksel hurma lezzetine yenilikçi bir dokunuş yaparak, fıstıklı hurma satışlarına başladı. Yüksek besin değeri ve eşsiz lezzetiyle dikkat çeken fıstıklı hurma, Ramazan ayında oruç tutanların ilk tercihi olmaya aday.

Yenilikçi lezzet: Fıstıklı hurma

Kahramanmaraş esnafından Erkan Akçakale liderliğinde, hurmaya Antep fıstığı ve badem ekleyerek, bu özel lezzeti sofralara taşıyan esnaf, Ramazan ayının favori yiyeceğini yaratmayı başardı. Fıstıklı hurmanın, hem sahur hem de iftar sofralarında sağlık ve lezzet açısından sunduğu faydalarla, Ramazan ayının en çok rağbet gören yiyeceği olması bekleniyor.

Sağlık ve lezzet bir arada

Fıstıklı hurma, yüksek enerji verici özelliğiyle dikkat çekiyor. Ramazan ayında oruç tutanların ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda lezzetli bir alternatif sunuyor. Esnaf Akçakale, fıstıklı hurmanın Ramazan ayında artan talebe cevap vermek için farklı bir konseptle hazırlandığını belirtiyor. Tüketicilerin, fıstıklı hurmanın tadına baktıktan sonra, bu yenilikçi lezzeti tavsiye ettiklerini ve büyük beğeni topladığını ifade ediyor.

Evde hazırlama kolaylığı

Fıstıklı hurma, evde de kolaylıkla hazırlanabilecek bir lezzet olarak öne çıkıyor. Esnaf Akçakale, hurma ve fıstık kombinasyonunun, herkesin evinde deneyebileceği ve Ramazan ayının lezzetini artırabileceği bir alternatif olduğunu vurguluyor. Bu özel lezzet, Ramazan ayının en çok tercih edilen yiyeceklerinden biri olmayı başarıyor.