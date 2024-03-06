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Bolu Ticaret ve Sanayi Odasında o isim görevinden alındı; Apar topar yıllık izne ayrıldı

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Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO)’da 23 yıldır çalışan isim görevinden alındı. 23 yıllık çalışma süresinin son 19 yılında BTSO Genel Sekreteri görevinde bulunuyordu. Yönetim kurulu tarafından görevden alınan genel sekreter yıllık izne ayrıldı.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odasında o isim görevinden alındı; Apar topar yıllık izne ayrıldı mask
Bolu Ticaret ve Sanayi Odasında o isim görevinden alındı; Apar topar yıllık izne ayrıldı
Bolu Ticaret ve Sanayi Odasında o isim görevinden alındı; Apar topar yıllık izne ayrıldı
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Ballı maaş makamdan etti

Yirmi yıla yakın bir süredir BTSO genel sekreterliği görevinde bulunan İsmail Gören oda yönetim kurulu tarafından görevden alındı. Görevden alınan genel sekreter ballı maaş skandalı ile gündeme gelmişti. Üyelerinin % 50’sinin aidatlarını zorlanarak ödediği BTSO’dan aylık 80 bin lira maaş aldığı ortaya çıkmıştı.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odasında o isim görevinden alındı; Apar topar yıllık izne ayrıldı

Skandal nasıl patlak vermişti

Ballı Maaş skandalı Bolu Gündem’de “BTSO üyesi şirketlerin önemli bir bölümü odaya olan borçlarını zorlanarak ya da yapılandırma yasalarından faydalanarak ödeye biliyor. Şirketlerin cirolarından pay alan BTSO’nun yöneticilerinin bu savruk hareketleri iş insanlarını çileden çıkartıyor. Üyeler, elin parasıyla yapılan bu savurganlık için ‘Artık tuz da koktu’ yorumunu yapıyor” spotu ile yayınlanmıştı.

Görevden alınalı 15 gün oldu

Haberimizin ardından toplanan BTSO Yönetim Kurulu, Gören’i oy birliği ile görevden aldı. Dokuz yönetim kurulu üyesinin dokuzunun da görevden alınması yönünde oyu kullandığı İsmail Gören, hemen apar topar yıllık izne ayrıldı. 45 günlük yıllık izni bulunan Gören’in yerine oda çalışanlarından bir kişi vekaleten atandı.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odasında o isim görevinden alındı; Apar topar yıllık izne ayrıldı

Yeni Genel Sekreter Demirbaş oldu

Görevden el çektirilen İsmail Gören’in yerine, 19 yıldır oda muhasebe servisinde görev yapan Esra E. Demirbaş yeni oda genel sekreteri olarak atandı. Gören’in yıllık izni bitinceye kadar Demirbaş’ın vekaleten görevi yürüteceği ve izin sonrası asaleten atamasının yapılacağı öğrenildi.

İsmail Gören kimdir?

1970 yılında Bolu’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bolu’da tamamladı. Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 1998-2000 yıllarında Milli Eğitime bağlı İngilizce Öğretmenliği yaptı. 01.04.2001 tarahinde Etüt Araştırma Memuru olarak Odamızda çalışmaya başlayan İsmail GÖREN, 29.03.2005 tarih 12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Sekreter olarak atandı. İngilizce ve Almanca bilen Gören, evli olup, 1 kız ve 1 erkek çocuğu babasıdır.

06 Mar 2024 - 22:00 Bolu- Güncel

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