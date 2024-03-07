Çene cerrahisinde liderliği koruyor

Gelişen imkanlar ve artan kapasite

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, eğitim ve sağlık hizmetlerindeki kapasitesini genişleterek hizmet çıtasını yükseltti. Son dönemde gerçekleştirilen yatırımlarla birlikte fakülte, 239 diş üniti sayısına ulaştı ve uzman doktor kadrosunu genişleterek bölge halkına daha kapsamlı hizmet sunmaya başladı.

Çene cerrahisinde öncü

Çene cerrahisi konusunda çığır açan BAİBÜ Diş Hekimliği Fakültesi, geniş bir yelpazede cerrahi işlemleri başarıyla gerçekleştiriyor. Gömülü diş çekimi, kist operasyonları, tümör ve ortognatik cerrahisi gibi pek çok alanda hizmet veren fakülte, çene cerrahisi alanında 100'den fazla hastaya genel anestezi ile operasyon gerçekleştirdi.

Modern ekipmanlar ve uzman kadro

Türkiye'de önde gelen diş hekimliği fakülteleri arasında yer alan BAİBÜ, modern ekipmanları ve alanında uzman doktorlarıyla dikkat çekiyor. Fakültenin başarısında, Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ve Dekan Prof. Dr. Ali Keleş gibi değerli akademisyenlerin katkıları büyük.

Sosyal sorumluluk ve toplumsal bilinç

BAİBÜ Diş Hekimliği Fakültesi, sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla toplumsal bilinç yaratmayı hedefliyor. “Kampüsten Hayata” programı ile ağız ve diş sağlığı konularında halkı bilgilendirme çalışmaları yürüten fakülte, toplum sağlığının gelişimine katkıda bulunuyor.

Fakülte hakkında kısa bilgi

2010 yılında kurulan BAİBÜ Diş Hekimliği Fakültesi, 8 anabilim dalı ve 1 entegre kliniği ile eğitim ve sağlık hizmetleri sunuyor. Fakülte bünyesinde, 609 öğrenci yüksek kalitede eğitim alırken, bölge halkına ve çevre illerden gelen hastalara da üstün hizmetler sağlanıyor.