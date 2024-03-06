- Siyaset

Bakan Yardımcısıyla birlikte seçim çalışması

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Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz, Bolu ziyaretinde AK Parti Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol ve Boluspor'a destek verdi. Yılmaz, Yeni Şehir Hastanesi ve stadyum projeleriyle Bolu'nun gelişimine katkı sağlayacaklarını açıkladı.

Bakan Yardımcısıyla birlikte seçim çalışması mask
Bakan Yardımcısıyla birlikte seçim çalışması
Bakan Yardımcısıyla birlikte seçim çalışması
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Bolu'ya sağlık ve spor desteği

Bakan Yardımcısıyla birlikte seçim çalışması

Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz, memleketi Bolu'da önemli ziyaretlerde bulunarak, AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol'a desteklerini açıkladı. Yılmaz, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, organize sanayi bölgeleri ve Sağlık İl Müdürlüğü ile yapılan toplantılarda, şehrin sağlık ve spor alanındaki gelişimine katkıda bulunacak projeleri ele aldı.

Yeni Şehir Hastanesi için görüşmeler

Bakan Yardımcısıyla birlikte seçim çalışması

Yılmaz, Bolu için planlanan 600 yataklı yeni şehir hastanesinin yer seçimi konusunda görüşmeler yaptığını belirtti. Bu yeni hastane, Bolu'nun sağlık altyapısını güçlendirecek ve bölge halkına daha kaliteli sağlık hizmetleri sunulmasına olanak sağlayacak.

Boluspor ve Stadyum projesine dikkat

Bakan Yardımcısıyla birlikte seçim çalışması

Bakan Yardımcısı, Boluspor'a özel bir önem verdiklerini ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yakında açıklayacağı yeni stadyum projesini yakından takip ettiklerini ifade etti. Yılmaz, hükümet ve yerel yönetimlerle koordinasyon içinde, Boluspor için gerekli desteğin sağlanacağını vurguladı.

Halkla buluşma ve destek çağrısı

Bakan Yardımcısıyla birlikte seçim çalışması

Yılmaz, Bolu Valiliği ziyaretinin ardından İzzet Baysal Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Bu buluşmada, Demirkol'un seçim çalışmalarına destek vererek, halktan büyük ilgi gördü. Bolu'nun ticaret, sanayi, sağlık ve spor alanlarında gelişimine yönelik çalışmalara bakan yardımcısından destek geldiği belirtildi.

Boluspor'a Belediye desteği vurgusu

Bakan Yardımcısıyla birlikte seçim çalışması

Boluspor Başkanı Savaş Abak, kulübün yaşadığı mali sıkıntılara ve belediyeden gerekli desteği alamamanın zorluklarına dikkat çekti. Abak, Boluspor'un şehrin ve halkın bir parçası olduğunu ve bu değere sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Demirkol'dan Boluspor'a tam destek

AK Parti'nin Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, Boluspor'un şehrin önemli bir değeri olduğunu ve her zaman desteklenmesi gerektiğini belirtti. Demirkol, stadyum ve diğer ihtiyaçlar konusunda Ankara'dan beklenen desteklerin devam ettiğini ve Boluspor'un mali olarak ayakta kalabilmesi için gerekli organizasyonların yapılması gerektiğini ifade etti.

 

# belediye, İZZET BAYSAL, AK Parti, Sağlık

06 Mar 2024 - 22:30 Bolu- Siyaset

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