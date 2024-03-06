- Spor

Amedspor, liderlik yolunda emin adımlarla ilerliyor: Ispartaspor'u mağlup etti

ABONE OL Google News Sayfamız

Amedspor, TFF 2. Lig'de Ispartaspor'u 2-0 yenerek liderliğini pekiştirdi. Berk İsmail Ünsal'ın golleri ve şampiyonluk yolundaki önemli adım öne çıktı.

Amedspor, liderlik yolunda emin adımlarla ilerliyor: Ispartaspor'u mağlup etti mask
Amedspor, liderlik yolunda emin adımlarla ilerliyor: Ispartaspor'u mağlup etti
Amedspor, liderlik yolunda emin adımlarla ilerliyor: Ispartaspor'u mağlup etti
+7
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup'un zirvesinde yer alan Amedspor, rakibi Ispartaspor'u deplasmanda 2-0 yenerek liderliğini pekiştirdi ve şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha attı. Diyarbakır temsilcisi, bu kritik mücadelede gösterdiği üstün performansla puanını 59'a çıkardı, en yakın rakibi Kastamonuspor 1966'nın ise bir adım önünde kalmaya devam etti.

Amedspor, liderlik yolunda emin adımlarla ilerliyor: Ispartaspor'u mağlup etti

Berk İsmail Ünsal'dan muhteşem performans

Amedspor'un golcü oyuncusu Berk İsmail Ünsal, maçın 32 ve 43. dakikalarında kaydettiği gollerle takımının galibiyetine önemli katkı sağladı. Ünsal'ın bu etkileyici performansı, takımının zirvedeki yerini sağlamlaştırmasına yardımcı oldu.

Amedspor, liderlik yolunda emin adımlarla ilerliyor: Ispartaspor'u mağlup etti

Isparta'da taraftar yasağı

Isparta İl Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar gereği Amedspor taraftarlarına deplasman yasağı getirildiği için mücadele, Amedspor taraftarının desteğinden yoksun oynandı. Bu engellemeye rağmen Amedspor, sahadan galibiyetle ayrılarak taraftarını gururlandırdı.

Amedspor, liderlik yolunda emin adımlarla ilerliyor: Ispartaspor'u mağlup etti

Zirve yarışı kızışıyor: Kastamonuspor 1966 takipte

Amedspor'un en yakın takipçisi Kastamonuspor 1966, bu hafta Sarıyerspor'u 1-0 mağlup ederek ikinci sırada yerini korudu. Bu sonuçlar, sezon sonuna doğru ligdeki şampiyonluk yarışının ne kadar kızışacağının da bir göstergesi oldu.

Amedspor, liderlik yolunda emin adımlarla ilerliyor: Ispartaspor'u mağlup etti

Maçın öne çıkanları

Goller: Berk İsmail Ünsal (32' ve 43')

Kırmızı Kart: Yiğithan Güveli (Isparta 32 Spor)

Sarı Kartlar: Isparta 32 Spor'dan Abdülkerim Canlı, Mustafa Diler, Samet Karakoç, Berat Satılmış; Amed Sportif Faaliyetler'den Taner Gümüş, Berk İsmail Ünsal, Abdullah Dıjlan Aydın

Amedspor, liderlik yolunda emin adımlarla ilerliyor: Ispartaspor'u mağlup etti

Amedspor’da moraller yüksek

Amedspor'un şampiyonluk mücadelesindeki bu kritik galibiyeti, takımın moralini yükseltirken, kalan maçlarda da aynı kararlılık ve performansı sergilemesi bekleniyor. Ligdeki rekabetin şiddeti, tüm takımların her puan için mücadele ettiğini gösteriyor.

Amedspor, liderlik yolunda emin adımlarla ilerliyor: Ispartaspor'u mağlup etti

# Türkiye

06 Mar 2024 - 18:06 Diyarbakir- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALTIN EMLAK'TAN TURİZM BÖLGESİNDE MÜSTAKİL EV FIRSATI

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ ​MUDURNU TAŞKESTİ İLÇESİNDE BOLU MERKEZ 1 SAAT ABANT TABİAT PARKI 40 DK MESAFEDE  SAROT TERMAL PARK'A 10 DK ...

05301564817 ÖZGE VARLIK

KİRALIK 3+1 DAİRE ALTIN EMLAK'TAN

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ CADDE ÜZERİNDE 3+1 EBEVEYN BANYOLU2 ADET BALKONLU(YAKIN ZAMANDA BİRİ KAPANACAKTIR)SIFIR DAİRE KİRALIKTIRİŞLETME A...

05301564817 ÖZGE VARLIK

DAĞKENT TOKİ 2+1 KİRALIK DAİRE ALTIN EMLAK&#039;TAN

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ BOLU MERKEZE BAĞLI DAĞKENT MEVKİİNDE A.İ.B.Ü TIP FAKÜLTESİNE YAKIN KONUMDA BULUNAN DAĞKENT TOKİ 2. ETAP'TA GÜNEY-...

0(530) 156 48 17 ÖZGE VARLİK

ABANT&#039;A YAKIN KONUMDA YOLÇATI KÖYÜNDE SATILIK VİLLA

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ&#039;NDEN ​ BOLU MERKEZE SADECE 5 DK. ABANT KAVŞAĞINA 2 DK. UZAKLIKTA MERKEZE BAĞLI YOLÇATI KÖYÜ İ...

0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ

BOLU PİRAHMETLER KÖYÜ&#039;NDE SATILIK 6.737M² ARAZİ

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ&#039;NDEN BOLU MERKEZE BAĞLI PİRAHMETLER KÖYÜNDE KÖY MERKEZİNE 1.2 KM MESAFEDE BULUNAN ARAZAMİZ 6...

0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ

ABANT&#039;A YAKIN YOLÇATI KÖYÜNDE VİLLA YAPIMINA UYGUN 612 M² ARSA

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ&#039;NDEN BOLU&#039;NUN VE ÇEVRE İLLERİN EN GÖZDE TURİZM MERKEZİ OLAN ABANT TABİAT PARKINA 18 KM...

0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ

ABANT&#039;A YAKIN KONUMDA SİTE İÇİNDE SATILIK 2+1 VİLLA

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ&#039;NDEN ​ BOLU MERKEZE SADECE 10 DK. UZAKLIKTA TURİZMİN GÖZDE MERKEZLERİNDEN ABANT YOLU ÜZERİND...

0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL