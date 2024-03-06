Amedspor, liderlik yolunda emin adımlarla ilerliyor: Ispartaspor'u mağlup etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup'un zirvesinde yer alan Amedspor, rakibi Ispartaspor'u deplasmanda 2-0 yenerek liderliğini pekiştirdi ve şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha attı. Diyarbakır temsilcisi, bu kritik mücadelede gösterdiği üstün performansla puanını 59'a çıkardı, en yakın rakibi Kastamonuspor 1966'nın ise bir adım önünde kalmaya devam etti.

Berk İsmail Ünsal'dan muhteşem performans

Amedspor'un golcü oyuncusu Berk İsmail Ünsal, maçın 32 ve 43. dakikalarında kaydettiği gollerle takımının galibiyetine önemli katkı sağladı. Ünsal'ın bu etkileyici performansı, takımının zirvedeki yerini sağlamlaştırmasına yardımcı oldu.

Isparta'da taraftar yasağı

Isparta İl Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar gereği Amedspor taraftarlarına deplasman yasağı getirildiği için mücadele, Amedspor taraftarının desteğinden yoksun oynandı. Bu engellemeye rağmen Amedspor, sahadan galibiyetle ayrılarak taraftarını gururlandırdı.

Zirve yarışı kızışıyor: Kastamonuspor 1966 takipte

Amedspor'un en yakın takipçisi Kastamonuspor 1966, bu hafta Sarıyerspor'u 1-0 mağlup ederek ikinci sırada yerini korudu. Bu sonuçlar, sezon sonuna doğru ligdeki şampiyonluk yarışının ne kadar kızışacağının da bir göstergesi oldu.

Maçın öne çıkanları

Goller: Berk İsmail Ünsal (32' ve 43')

Kırmızı Kart: Yiğithan Güveli (Isparta 32 Spor)

Sarı Kartlar: Isparta 32 Spor'dan Abdülkerim Canlı, Mustafa Diler, Samet Karakoç, Berat Satılmış; Amed Sportif Faaliyetler'den Taner Gümüş, Berk İsmail Ünsal, Abdullah Dıjlan Aydın

Amedspor’da moraller yüksek

Amedspor'un şampiyonluk mücadelesindeki bu kritik galibiyeti, takımın moralini yükseltirken, kalan maçlarda da aynı kararlılık ve performansı sergilemesi bekleniyor. Ligdeki rekabetin şiddeti, tüm takımların her puan için mücadele ettiğini gösteriyor.