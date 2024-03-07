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Hasım olduğu adamın üstünden arabayla geçti "Üzerinden geçtiğimden haberim yok" dedi!

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Bolu'da husumetlisinin otomobil ile üzerinden geçerek ölümüne sebep olan sanık savunmasında, "Üzerinden geçtiğimden haberim yok. Öldürmek gibi bir kastım yoktu. Eşim olmasa o beni öldürmüştü" dedi.

Hasım olduğu adamın üstünden arabayla geçti "Üzerinden geçtiğimden haberim yok" dedi! mask
Hasım olduğu adamın üstünden arabayla geçti "Üzerinden geçtiğimden haberim yok" dedi!
Hasım olduğu adamın üstünden arabayla geçti "Üzerinden geçtiğimden haberim yok" dedi!
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Sultan köyünde 21 Ağustos'ta gece saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre İsmail Çetin (62), köy kooperatifi nedeniyle aralarında husumet bulunan İrfan B.'nin aracının önünü kesti. Otomobilinden inen Çetin, elindeki bıçağı İrfan B.'ye savurarak tehdit etti. İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından İrfan B., otomobiline binip gaza basarak Çetin'in üzerinden geçti. İsmail Çetin, 3 yaşındaki torununun gözü önünde olay yerinde yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan İrfan B. ise tutuklandı.
Öte yandan, İrfan B.'nin oğlunun başkan olduğu köy kooperatifinde İsmail Çetin'in denetçi olarak görev yaptığı, kooperatifteki hesaplar sebebiyle olaydan yaklaşık 6 ay önce iki aile arasında gerginlik başladığı ve zaman zaman tartıştıkları öğrenildi.

İlk duruşma

Hasım olduğu adamın üstünden arabayla geçti

Tutuklu sanık İrfan B.'nin Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı. Duruşma salonunda ve adliye içinde polis ekiplerince önlem alındı. Salonda, Karabük'teki cezaevinden Bolu'ya getirilen İrfan B. ile yakınları, öldürülen Çetin'in ailesi ve avukatlar hazır bulundu. Duruşma önce adliye koridorunda iki grup arasında kısa süreli tartışma çıkarken, olay polis müdahalesiyle büyümeden son buldu.

"Üzerinden geçtiğimden haberim yok"

Hasım olduğu adamın üstünden arabayla geçti

Savunması için söz hakkı verilen İrfan B., olay gecesi yaşananları anlatarak, "O akşam eşim ve akrabam ile pazardan dönerken İsmail Çetin aracıyla sürekli yanımdan geçerek önümüzü kesti. Benim İsmail ile hiçbir düşmanlığım yok. Daha önce de benim oğluma küfürler etti. O gecede aracımın yanına gelerek bana küfürler edip 'Seni buradan öldürmeden gitmeyeceğim' dedi. Araçta bulunan eşim ve akrabamda Çetin'e gitmesini söyledi. Çetin, aracımın yanındaydı ve aracıma binerek gaza basıp gittim. Üzerinden geçtiğimden haberim yok. Öldürmek gibi bir kastım yoktu. Eşim olmasa o beni öldürmüştü" diye konuştu.

"3 yaşındaki torunumun gözü önünde öldürdüler"

Hasım olduğu adamın üstünden arabayla geçti

İsmail Çetin'in eşi Aysel Çetin ise kooperatif sebebiyle sanık ile aralarında husumet olduğunu ifade ederek, "Oğlu kooperatif başkanıydı ve bunların açığını ortaya çıkardık. Eşime bu yüzden bunu kasten yaptılar. Eşimi kasten öldürdüler. 3 yaşındaki torunumun gözü önünde öldürdüler" dedi.
Yargılama sırasında duruşma salonundan dışarıya çıkarken, sanığın yakınlarına "Ne bakıyorsunuz?" diye bağıran maktulün oğlu Emrah Çetin'e, "mahkeme düzenini bozmak" suçundan 2 gün disiplin hapis cezası verildi ve polis tarafından gözaltına alındı.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

# polis

07 Mar 2024 - 09:25 Bolu- Güncel

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