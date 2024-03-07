Bolu'da damadı vurmaya giden dayının kurşunu, yeğeni yaraladı !

Olay, saat 19.00 sıralarında Kültür Mahallesi Doktor Tevfik Atay sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi Selim Ş. ile tartışan Sevgi Ş. yan apartmanda yaşayan annesinin yanına gitti. Eşinin arkasından kayınvalidesinin evine giden Selim Ş. ile Sevgi Ş.’nin tartışması devam etti. Sevgi Ş’nin dayısı Mehmet Ali G. de tartışmaya dahil oldu. Mehmet Ali G. ile Selim Ş. arasında tartışmanın alevlenmesiyle, Mehmet Ali G., evde bulunan tüfeğini çıkardı. Dayı Mehmet Ali G., tüfekle Selim Ş.’ye ateş etti. Dayının silahından çıkan mermiler yeğeni Sevgi Ş.’ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı Sevgi Ş. ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.