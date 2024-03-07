Jandarma Genel Komutanlığı, Bolu İl Jandarma Komutanlığına ait video paylaştı

80 saniyeye Bolu sığdırıldı

Bir dakika yirmi saniye süren videoda Bolu İl Jandarma Komutanlığı ile ilgili çok sayıda arama kurtarma, önleme ve asayiş faaliyeti görüntüsü yer aldı. Her şart ve koşulda görev yapabilmek için sürekli düzenlenen eğitim faaliyetlerinden kesitler sunulan video içinde ilimize ait eşsiz tabiat görüntülerine ve doyumsuz güzellikteki doğa enstantanelerine de yer verildi.

Genel Komutanlığın mesajı

Özenle hazırlanıp sosyal medya mecralarında yayınlanan Bolu tanıtım filmi eşliğinde İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bir de mesaj yayınlandı. Yayınlanan mesajda, “Eli kınalı anaların duasıdır jandarma; Bolu İl Jandarma Komutanlığımız, aziz milletimizin huzur ve güvenliği için kendilerine verilecek her türlü göreve daima hazırdır” denildi.