Yaz yaklaştıkça felaket yaşanmasın diye canlarını dişlerine takıp hazırlanıyorlar

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarına karşı alınacak önlemler ve müdahale yöntemlerinin geliştirilmesi amacıyla Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü'nde kapsamlı bir eğitim tatbikatı düzenledi. Bu önemli etkinlik, orman yangınlarıyla mücadelede bilinç ve hazırlık seviyesinin artırılmasını hedefliyor.

Eğitim Tatbikatının Katılımcıları ve Amaçları

Eğitime, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Kadir Turalı, Taşkesti Orman İşletme Müdürü Mehmet Bozkurt, İşletme Müdür Yardımcısı Mümin Bayram, şube mühendisleri, işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve yangın işçileri gibi alanında uzman birçok profesyonel katıldı. Eğitim tatbikatının açılışında konuşan Kadir Turalı, yangın sezonu öncesinde bu tür eğitimlerin önemine değinerek, orman yangınlarına karşı zamanında ve bilinçli müdahalenin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Eğitim İçeriği ve Tatbikat Faaliyetleri

Eğitimin ilk aşamasında, Orman Mühendisi Bayram Cankut yangın çıkış nedenleri, ilk müdahale yöntemleri ve iş güvenliği konularında katılımcılara detaylı bilgiler sundu. Teorik bilgilerin ardından, katılımcılar araziye çıkarak yangına müdahale ekipmanlarının kullanımı konusunda pratik yapma fırsatı buldular. Orman muhafaza memurları ve yangın işçileri, hortum serme ve yangına doğrudan müdahale gibi tatbikatlarla sahada deneyim kazandılar.

Orman Yangınlarına Karşı Toplumsal Bilinç ve Hazırlık

Bu eğitim ve tatbikat programı, orman yangınlarına karşı mücadelede toplumsal bilincin ve hazırlığın artırılmasında kritik bir rol oynuyor. Mudurnu'da gerçekleştirilen bu etkinlik, benzeri faaliyetlerin diğer bölgelerde de yapılmasının önemini ortaya koyuyor. Orman yangınlarıyla mücadelede bilgi ve becerilerin sürekli güncellenmesi, bu tür felaketlerin önlenmesi ve etkilerinin azaltılması açısından büyük önem taşımaktadır.

Mudurnu'da Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen orman yangınlarına karşı eğitim tatbikatı, yangın sezonu öncesi hazırlıkların ve bilincin artırılmasını hedefliyor. Uzman katılımcılarla gerçekleştirilen bu etkinlik, orman yangınlarıyla etkin mücadelede önemli bir adım olarak öne çıkıyor.