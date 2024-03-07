Mart 2024 güncel sigara fiyatları; Marlboro, Dunhill, Rothmans, Parliament, Winston, L&M, Muratti, Kent, Tekel 2000, Lark, Camel

2024 yılının ilk aylarında, Türkiye'deki sigara fiyatlarına yapılan zam, sigara kullanıcılarının bütçelerini ve alışkanlıklarını önemli ölçüde etkiledi. Yeni zamlar sonucunda, sigara fiyatlarındaki artış, tüketiciler arasında gelecekteki fiyat değişiklikleri hakkında spekülasyonlara neden oldu. En düşük ve en yüksek sigara fiyatları arasındaki fark, 50 TL'den başlayıp 60 TL'ye kadar yükseldi.

Güncel Sigara Fiyatları ve Markaların Detaylı Listesi

Mart 2024 itibarıyla, Türkiye'de sigara fiyatlarına yapılan son zamların ardından en popüler sigara markalarının güncel fiyatları şu şekildedir:

Marlboro Serisi:

Marlboro Edge: 56 TL

Marlboro Touch: 57 TL

Paket Marlboro: 58 TL

Parliament Serisi:

Parliament Aqua Blue Slims: 60,00 TL

Uzun Parliament: 59,00 TL

Kısa Parliament: 59,00 TL

Parliament Midnight Blue: 59,00 TL

Muratti Serisi:

Muratti: 56,00 TL

Muratti Blu: 55,00 TL

Kent Serisi:

Kent D Line: 55,00 TL

Kent D Range: 58,00 TL

Kent Dark Blue, Dark Blue Long: 60,00 TL

Kent Blue, Grey, White: 57,00 TL

Kent Slims: 60,00 TL

Camel Serisi:

Camel Slender: 52,00 TL

Camel Deep Blue: 52,00 TL

Camel Black & White: 52,00 TL

Camel Yellow & Brown: 55,00 TL

Winston Serisi:

Winston Slender: 55,00 TL

Winston Dark Blue, Deep Blue: 54,00 TL

Winston: 55,00 TL

Winston Slims: 58,00 TL

Winston Xsence: 60,00 TL

Diğer Markalar ve Fiyatları:

Chesterfield: 54,00 TL

L&M: 54,00 TL

Dunhill: 60,00 TL

Rothmans: 51,00 TL

Tekel 2000: 48,00 TL

Tekel 2001: 50,00 TL

Viceroy: 52,00 TL

Pall Mall: 52,00 TL

LD: 52,00 TL

LD Slims: 52,00 TL

Monte Carlo: 50,00 TL

Bu liste, Mart 2024 itibarıyla Türkiye'deki sigara fiyatlarının bir özetidir ve fiyatlar değişiklik gösterebilir. Sigara kullanımı, hem bireysel sağlık hem de toplum sağlığı açısından önemli negatif etkilere sahiptir ve kullanımının azaltılması önerilmektedir.