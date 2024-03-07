07 Mar 2024 - 12:30- Ekonomi G:

2024 Bayrama özel Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'tan düşük faizli kredi fırsatları!

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Ramazan Bayramı öncesinde, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank faizsiz bayram kredisi kampanyaları başlattı. 20.000 TL'ye kadar nakit desteği ve 36 aya varan vade seçenekleriyle, bayram harcamalarınızı rahatlıkla planlayın.

2024 Bayrama özel Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'tan düşük faizli kredi fırsatları! mask
2024 Bayrama özel Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'tan düşük faizli kredi fırsatları!
2024 Bayrama özel Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'tan düşük faizli kredi fırsatları!
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Ramazan Bayramı yaklaşırken, Türkiye'nin önde gelen üç devlet bankası Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, vatandaşların bayram öncesi nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere faizsiz bayram kredisi kampanyalarını duyurdu. Bu kampanyalar, özellikle son dönemde artan faiz oranlarına alternatif olarak dikkat çekiyor ve vatandaşlara faizsiz nakit avans ve kredi seçenekleri sunuyor.

Ziraat Bankası'ndan Faizsiz Bayram Kredisi Kampanyası

2024 Bayrama özel Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'tan düşük faizli kredi fırsatları!

Ziraat Bankası, bayram öncesi acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlara yönelik olarak 20.000 TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor. Bu kampanya, Ramazan Bayramı harcamalarını rahatlıkla yapmak isteyenler için büyük bir fırsat.

Vakıfbank'tan Faizsiz Nakit Avans Fırsatı

2024 Bayrama özel Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'tan düşük faizli kredi fırsatları!

Vakıfbank, müşterilerine 20.000 TL'ye kadar faizsiz nakit avans imkanı tanıyor. Ayrıca, banka 36 aya kadar vadeli düşük faizli kredi desteği de sağlıyor ve bu kampanya 50.000 TL'ye kadar üst limitli olarak belirlenmiştir.

Halkbank'tan Faizsiz Kredi ve Nakit Avans Seçenekleri

2024 Bayrama özel Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'tan düşük faizli kredi fırsatları!

Halkbank, acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için faizsiz nakit avans ve kredi fırsatları sunuyor. 36 aya kadar vade seçenekleri ile vatandaşlara kolaylık sağlayan Halkbank, uygun koşullarda faizsiz bayram kredisi fırsatlarından yararlanmak isteyenlere dijital bankacılık hizmetleri veya şubeler aracılığıyla başvuru imkanı sunuyor.

2024 Bayrama özel Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'tan düşük faizli kredi fırsatları!

Bu kampanyalar, bayram öncesi nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için önemli bir destek sağlayarak, bayram harcamalarını kolaylaştırıyor. Başvuru şartları ve detayları için ilgili bankaların resmi web siteleri veya şubeleri ziyaret edilebilir.

# Türkiye, destek

07 Mar 2024 - 12:30 - Ekonomi

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