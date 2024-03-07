Uzman İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik çağrı

Altın ve para piyasaları konusunda uzman olan İslam Memiş, dolar ve altın fiyatlarının yükseliş trendinde olduğu bu dönemde yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu. Özellikle gram altın yatırımcıları için "alım fırsatı" vurgusu yapan Memiş, piyasalardaki dalgalanmalara karşı uyarılarda bulundu.

Gram Altın İçin "Alım Fırsatı" Dönemi

Memiş, serbest piyasada 2 bin 200 TL seviyelerinden 3 bin TL seviyelerine doğru ilerleyen gram altının, şu anda 2 bin 250 TL'ye doğru gerilediğini ve bu durumun tam bir "alım fırsatı" olduğunu belirtti. Yatırımcılara, kısa vadeli yatırımlardan kaçınmaları tavsiyesinde bulunan Memiş, dolar, euro, borsa, altın, gümüş ve Bitcoin gibi varlıklarda sert dalgalanmalar olabileceğini işaret etti.

Bitcoin İçin Sert Geri Çekilme Uyarısı

63 bin dolar seviyesinde olan Bitcoin için de uyarılarda bulunan Memiş, yatırımcıların sert geri çekilmelere hazır olmaları gerektiğini ve bu yükselişleri sağlıklı bulmadığını dile getirdi.

Yatırımcılara sunulan bu değerlendirmeler, piyasalardaki potansiyel fırsatlar ve riskler hakkında önemli bilgiler sunuyor. Ancak, bu görüşlerin yatırım tavsiyesi olmadığı ve tamamen kişisel görüşlere dayandığı hatırlatılıyor.