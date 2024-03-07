Afrika bozkırlarını aratmayana görüntüler mest etti; Yüzlerce flamingo bir arada görüntülendi

Yüzlerce flamingo seyirlik görüntüler oluşturdu

Göçmen kuşların göç rotasında yer alan sulak alanda flamingolar tarımsal sulama amacıyla kullanılan Gelingüllü Barajı'na bu yıl erken geldi. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle yüzlerce flamingo barajı mesken tuttu. Baraja gelen yüzlerce flamingonun bir kısmı burada dinlenip beslendikten sonra tekrar koloniler halinde göç yolculuğuna devam ederken, bir kısmı da barajda kalıyor.

Afrika savanası değil, Anadolu bozkırı

Doğal güzellikleriyle görenleri kendilerine hayran bırakırken flamingoların bulunduğu Gelingüllü Barajı’na gelen vatandaşlar ve fotoğraf sanatçıları da anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekiyor. Flamingolar dışında birçok kuş türünü de bünyesinde barındıran Gelingüllü Barajı, kartpostalları aratmayan görüntüler oluşturuyor.

Bu manzara muhteşem bir manzara

Bölge halkından Seyit Uslu, bu yıl flamingoların baraja erken geldiğini söyleyerek, “Hava şartlarının iyi gitmesi nedeniyle bu sene flamingolar baraja erken geldi. Kuşlar her sene buraya geliyorlar ve köyümüze renk katıyorlar. Kuşları görmek için köyümüze dışarıdan gelenler de bu manzarayı fotoğraflıyorlar, biz de onları görünce seviniyoruz” dedi.