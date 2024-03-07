Bolu köylerinin acil ihtiyacı olan arıtma tesisi sonunda ihaleye çıkıyor; İhale seçimden önce yapılacak!

Projenin Detayları ve İhale Süreci

Kapasite ve Teknik Özellikler: Günlük 1000 m³ işleme kapasitesine sahip olan tesis, Bolu'nun Mengen ilçesinde, Değirmenbeli Köyü yakınlarında hayata geçirilecek. Tesis, gelişmiş arıtma teknolojileri kullanarak, bölgedeki 5000 kişinin ihtiyacını karşılayacak.

İhale Yöntemi ve Katılım Koşulları

Proje, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesi uyarınca açık ihale usulü ile ihale edilecek. İhale süreci tamamen elektronik ortamda yürütülecek ve teklifler EKAP üzerinden alınacak. İhaleye katılım için gerekli belgeler ve yeterlilik kriterleri ihale dokümanında detaylı olarak belirtildi. İhale, 22 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sözleşme imzalandıktan sonra 5 gün içinde yer teslimi yapılarak, projenin 180 takvim günü içinde tamamlanması planlanıyor.

Çevresel Etki ve Beklentiler

Bu proje, Bolu ve çevresindeki su kaynaklarının korunmasına yönelik önemli bir adım olarak görülüyor. Gelişmiş arıtma teknolojileri sayesinde, atık suların çevreye zarar vermeden arıtılması ve yeniden kullanılabilir hale getirilmesi hedefleniyor. Böylece su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı teşvik edilirken, bölge halkının yaşam kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Bolu, Mengen Gökçesu yolu üzerinde 5000 kişi kapasiteli modern paket arıtma tesisi projesi hayata geçiyor. Çevre dostu bu yatırım, su kaynaklarının korunması ve halk sağlığının iyileştirilmesine katkı sağlayacak. İhale 22 Mart 2024'te yapılacak.