07 Mar 2024 - 16:00- Güncel G:

Bolu'da anne-babalara müjde!

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, anne ve babaların yüzünü güldürecek yeni bir projeyi duyurdu. 3 yeni gündüz bakımevi ve kreş açılacak. Çalışan ebeveynler için büyük bir kolaylık sağlayacak bu tesisler, çocukların güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim almasını sağlayacak.

Bolu'da anne-babalara müjde! mask
Bolu'da anne-babalara müjde!
Bolu'da anne-babalara müjde!
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Bolu'ya yeni eğitim yatırımı

Bolu'da anne-babalara müjde!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şehre yeni bir eğitim yatırımı müjdesi verdi. Bolu'da çalışan ailelerin çocuklarını güven içinde bırakabilecekleri üç yeni gündüz bakımevi ve kreşin inşa edileceğini açıkladı. Bu projeler, ebeveynlerin iş hayatındaki stresini azaltırken, çocukların da kaliteli bir eğitim almasını sağlayacak.

Projeden beklenen faydalar

Bolu'da anne-babalara müjde!

Tanju Özcan'ın "ustalık dönemi" projeleri arasında yer alan bu kreşler, çalışan anne ve babaların en büyük yardımcısı olacak. Ebeveynler, çocuklarını bu kreşlere güvenle bırakabilecek, böylece işlerine daha odaklanabilecekler. Projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte Bolu'daki ailelerin yaşam kalitesinin artması bekleniyor.

Kreşlerin özellikleri ve kapasitesi

Bolu'da anne-babalara müjde!

Her biri 128 öğrenci kapasitesine sahip olacak olan bu tesisler, Çıkınlar Mahallesi, Sağlık Mahallesi ve Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alacak. Toplam 1260 m2 kapalı alana sahip olacak kreşler, modern derslikler, kapalı ve açık oyun alanları, seminer alanları ve yemekhaneler ile donatılacak.

Eğitimde Kalite ve Güven Bu yeni gündüz bakımevi ve kreşler, çocuklara sadece güvenli bir ortam sunmakla kalmayacak, aynı zamanda kaliteli bir eğitim altyapısı sağlayacak. Çocukların sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunacak aktivitelerle donatılmış olacaklar.

Pandemi sonrası eğitime destek

Bolu'da anne-babalara müjde!

Tanju Özcan, pandemi döneminde yaşanan zorluklara değinerek, mevcut kreşlerin yaşadığı sıkıntıları göz önünde bulundurduklarını ve bu yüzden projeyi ertelediklerini belirtti. Ancak şimdi, projeyi hızla hayata geçirme zamanının geldiğini vurguladı.

Bu projeler, Bolu'da eğitim ve aile yaşamına yeni bir soluk getirecek. Tanju Özcan'ın liderliğindeki bu girişim, şehrin sosyal ve eğitim altyapısını güçlendirecek önemli bir adım olarak görülüyor. Bolu halkı için hayırlı olması dileğiyle, projenin başarılı bir şekilde tamamlanması bekleniyor.

 

# belediye, Sağlık, Yaşam, eğitim

07 Mar 2024 - 16:00 Bolu- Güncel

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
02

Köroğlu - Hayırlı iş ise bugüne kadar niye yapılmadı, mevzu sağ sol u değil siyaset devlet çıkarı için değil tamamen menfaat işi oldu. Hepsi aynı bunların, seçim sonunda kim gelirse gelsin 4, 5 sene kayıp olacaklar.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Mart 17:43
01

Realist - Yenimi aklına geldi? Laf cambazlığı yapmaktan çoğu işe elin değmedi.

Ah seçim, sen nelere kadirsin be.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Mart 17:32
03

Ahmet - @Realist 01 nolu yoruma cevabı: Heee yeni aklına geldi trolcük…. Gazeteyi oku sonra yorum yap

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Mart 17:46
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Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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