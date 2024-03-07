Bolu'da anne-babalara müjde!

Bolu'ya yeni eğitim yatırımı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şehre yeni bir eğitim yatırımı müjdesi verdi. Bolu'da çalışan ailelerin çocuklarını güven içinde bırakabilecekleri üç yeni gündüz bakımevi ve kreşin inşa edileceğini açıkladı. Bu projeler, ebeveynlerin iş hayatındaki stresini azaltırken, çocukların da kaliteli bir eğitim almasını sağlayacak.

Projeden beklenen faydalar

Tanju Özcan'ın "ustalık dönemi" projeleri arasında yer alan bu kreşler, çalışan anne ve babaların en büyük yardımcısı olacak. Ebeveynler, çocuklarını bu kreşlere güvenle bırakabilecek, böylece işlerine daha odaklanabilecekler. Projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte Bolu'daki ailelerin yaşam kalitesinin artması bekleniyor.

Kreşlerin özellikleri ve kapasitesi

Her biri 128 öğrenci kapasitesine sahip olacak olan bu tesisler, Çıkınlar Mahallesi, Sağlık Mahallesi ve Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alacak. Toplam 1260 m2 kapalı alana sahip olacak kreşler, modern derslikler, kapalı ve açık oyun alanları, seminer alanları ve yemekhaneler ile donatılacak.

Eğitimde Kalite ve Güven Bu yeni gündüz bakımevi ve kreşler, çocuklara sadece güvenli bir ortam sunmakla kalmayacak, aynı zamanda kaliteli bir eğitim altyapısı sağlayacak. Çocukların sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunacak aktivitelerle donatılmış olacaklar.

Pandemi sonrası eğitime destek

Tanju Özcan, pandemi döneminde yaşanan zorluklara değinerek, mevcut kreşlerin yaşadığı sıkıntıları göz önünde bulundurduklarını ve bu yüzden projeyi ertelediklerini belirtti. Ancak şimdi, projeyi hızla hayata geçirme zamanının geldiğini vurguladı.

Bu projeler, Bolu'da eğitim ve aile yaşamına yeni bir soluk getirecek. Tanju Özcan'ın liderliğindeki bu girişim, şehrin sosyal ve eğitim altyapısını güçlendirecek önemli bir adım olarak görülüyor. Bolu halkı için hayırlı olması dileğiyle, projenin başarılı bir şekilde tamamlanması bekleniyor.