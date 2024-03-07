Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü, ORKÖY kapsamında 9 köyde kura çekimi yaptı

Dokuz köyde kuralar çekildi

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü, ORKÖY (Orman Köylülerini Kalkındırma) faaliyetleri çerçevesinde, 2024 yılı programı dahilinde seçilen 9 köyde kura çekimi gerçekleştirdi. Bu önemli etkinlik, köylere yönelik finansal desteklerin sahiplerini belirlemek amacıyla düzenlendi.

54 bin lira hibe ve 270 bin lira kredi

Etkinlik kapsamında, Bürnük, Kuzfındık, Yeniçaydurt, Pelitçik ve Sultanbey köylerinde toplam 34 bin lira hibe ve 170 bin lira tomruk çekme vinci kredisi; Kuzfındık ve Gövem köylerinde 6 bin lira hibe ve 30 bin lira motorlu testere kredisi; Yenigüney, Karca, Sultanbey ve Güneyfelakettin köylerinde ise 14 bin lira hibe ve 70 bin lira dış cephe mantolama kredisi için hak sahipliği belirlendi. Bu destekler, köylerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına önemli bir katkı sağlayacak.

Bilgilendirme Toplantıları sonrası kura çekimi

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyon, vatandaşlara krediler hakkında detaylı bilgilendirmeler yaptı. Sunulan bilgilendirme toplantılarının ardından, heyecanla beklenen kura çekimi gerçekleştirildi ve hak sahipleri belirlendi. Bu süreç, köylerde yaşayan vatandaşlar için büyük bir fırsat olarak değerlendirildi.

Aladağ Köylerine Yatırım ve Kalkınma Fırsatı

Bu kura çekimi ve kredi destekleri, Aladağ'daki köylerin ekonomik ve sosyal anlamda kalkınmasına önemli bir ivme kazandıracak. ORKÖY faaliyetleri kapsamında sağlanan bu destekler, köylerin gelişimine katkıda bulunurken, köylülerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü'nün bu girişimi, bölgedeki köyler için yeni bir başlangıç anlamına geliyor.