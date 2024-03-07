Boluspor-Giresunspor maçı hangi kanalda? Boluspor-Giresunspor canlı izle

Trendyol 1. Lig'in 26. haftası, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek bir maçla geliyor. Boluspor'un ev sahipliği yapacağı ve Giresunspor'u ağırlayacağı bu kritik karşılaşma, Bolu Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşecek. Futbol tarihinde derin izler bırakan iki takım, 8 Mart Cuma günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Bu önemli müsabaka, canlı yayın kanalları belli oldu.

Tarihi rekabette 58. randevu

Bu iki takım arasındaki rekabet, tam 57 yıl öncesine, 1967 yılına dayanıyor. Tarih boyunca 57 kez karşı karşıya gelen Boluspor ve Giresunspor, futbol sahalarında kıyasıya mücadele etmişlerdir. Bu maçlarda Boluspor, 28 galibiyetle rakibine üstünlük kurarken; Giresunspor 16 zafer elde etmiş, 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlanmıştır. Bu tarihi derbide, Boluspor'un hakimiyeti dikkat çekiyor.

Boluspor'un iç saha performansı

Boluspor, kendi evinde oynadığı maçlarda Giresunspor'a karşı gözle görülür bir üstünlük kurmuştur. Özellikle iç sahada oynanan 28 maçın 20'sinde galibiyet elde ederek, evindeki güçlü performansını kanıtlamıştır. Bu istatistik, Boluspor'un ev sahibi avantajını nasıl kullandığının bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Play-Off yolunda Boluspor, düşme hattındaki Giresunspor

Trendyol 1. Lig'de sezonun sonlarına doğru yaklaşırken, her iki takım için de stres yüksek. Play-off hedefiyle yola çıkan Boluspor için bu maç, üst sıralara tırmanma şansını artırırken; düşme hattında mücadele eden Giresunspor için ise hayati önem taşıyor. Bu maç, ligdeki konumları açısından kritik bir dönüm noktası olacak.

Boluspor-Giresunspor maçı hangi kanalda?

Lig: Trendyol 1. Lig, 26. Hafta

Tarih ve Saat: 8 Mart Cuma, 20.00

Yayın Kanalları: TRT Spor ve Bein Sports Max 1

Yer: Bolu Atatürk Stadyumu