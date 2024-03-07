07 Mar 2024 - 20:00- Güncel G:

Bolulu vatandaşlarımıza sorduk… 31 Mart’ta seçilecek belediye başkanına ilk ne söylemek istersiniz?

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Yaklaşan yerel seçimler öncesi Bolu Gündem Gazetesi olarak, Bolu halkına, seçilecek Belediye Başkanına ilk ne söylemek istersiniz? Diye sorduk. Peki, vatandaş ne dedi? Bolu’nun mevcut en büyük sorunu ne? Tüm detaylar haberimizde…

Bolulu vatandaşlarımıza sorduk… 31 Mart’ta seçilecek belediye başkanına ilk ne söylemek istersiniz?
Bolulu vatandaşlarımıza sorduk… 31 Mart’ta seçilecek belediye başkanına ilk ne söylemek istersiniz?
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Yerel seçimlere 24 gün kalmışken sokağın nabzını tutmaya Bolu Gündem Gazetesi olarak devam ediyoruz. İzzet Baysal Caddesi üzerinde yapmış olduğumuz canlı yayında, seçilecek Bolu Belediye Başkanına ilk ne söylemek istersiniz? Diye sorduk. Özellikle öğrenci kesimden aldığımız cevaplar mevcut en büyük problemin ne olduğunu gözler önüne serdi.

Bolulu vatandaşlarımıza sorduk… 31 Mart’ta seçilecek belediye başkanına ilk ne söylemek istersiniz?



“Ulaşım sorunu canımıza tak etti! İlk öncelik bu olsun”
Üniversite öğrencilerinden aldığımız röportajlarda, ulaşım sorunları dile getirildi. Gençler, “otobüsler çok küçük, buna rağmen çok insan alıyorlar ve nefessiz bir ortamda seyahat ediyoruz. Sefer sayıları ve otobüsler yenilenmeli, bizler sadece bunu istiyoruz” dediler.

Bolulu vatandaşlarımıza sorduk… 31 Mart’ta seçilecek belediye başkanına ilk ne söylemek istersiniz?



“Verdiği sözü kim tutacaksa, o seçilsin!
rengini belli etmek istemeyen vatandaşlar, “Bütün adaylar şuanda seçim çalışmaları yapıyor ve sözler veriyorlar. Kim seçildikten sonra sözünü yerine getirecekse ona hayırlı olsun deriz. Önemli olan Bolu’nun menfaati” dedi.

“Her şey yapıldı! Bolunun bir sorunu kalmadı”
Bazı vatandaşlar ise, “Bolunun mevcut büyük bir sorunu yok. Sorunlar çoğunlukla halledildi zaten. Seçilecek Belediye Başkanı çıkabilecek ufak tefek sorunları halletsin yeter” diyerek mevcut bir problemin olmadığını söyledi.

Mülteci politikası bizim için önemli!
Mülteci sorunlarına dikkat çeken vatandaş, “mevcut başkan Tanju Özcan, mülteci sorununun yüzde 80’ini halletti zaten. Gördüğüm kadarıyla AKP adayı bu mülteci sorununda sanki bir şey yapamayacak gibi duruyor. Umarım kim seçilirse seçilsin kimse mülteci konusunda taviz vermez” dedi.

Bolu Gündem Gazetesi olarak seçilecek belediye başkanına ne demek istersiniz sorusunu yönelttik. Ulaşım ve mülteci sorunlarının yüksek sayıda ele alındığı canlı yayında, vatandaşlar problemlerini dile getirdi. Seçime 24 gün kalmışken bizde sokağın nabzını tutmaya devam edeceğiz.

# belediye, İZZET BAYSAL, Tanju Özcan

07 Mar 2024 - 20:00 Bolu- Güncel

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