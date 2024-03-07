Doların durumu seçim sonrası ne olur?

Mart ayının finansal sıcaklığı ve döviz kurlarındaki son durum

4 Mart 2024, finans piyasaları 31 Mart yerel seçimlerine odaklanmış durumda. Dolar, geçtiğimiz hafta değer kazanarak yeni haftaya rekor bir seviyeyle başladı. Bankalararası piyasada dolar 31,42 TL, euro 34,10 TL, İngiliz sterlini 39,82 TL ve İsviçre frangı 35,58 TL'den işlem görüyor. Yatırımcılar, yükseliş trendindeki doları yakından izliyor.

Uzman görüşleri ve doların geleceği

Para piyasaları ve altın uzmanı İslam Memiş, mart ayının piyasalar için belirsiz ve gergin geçeceğini öngörüyor. Seçim odaklı piyasa beklentileri çeşitlilik gösterirken, Memiş mayıs ayına işaret ederek, doların sert bir şekilde değer kaybedebileceğini belirtiyor. Analistlerin seçim sonrası dolar kurunu 33 TL olarak öngördüğü bir dönemde, Memiş'in tahminleri dikkat çekici bir alternatif sunuyor.

Yerli ve yabancı yatırımcıların tutumu

Yerli yatırımcılar seçim sonuçlarını endişeyle beklerken, yabancı yatırımcılar ise belirsizlik nedeniyle temkinli bir pozisyonda. Her iki yatırımcı grubu da gelecek dönemde döviz kurlarının nasıl bir seyir izleyeceği konusunda farklı senaryoları değerlendiriyor.

Piyasalarda seçim havası ve beklentiler

Mart ayının piyasalar için kritik bir dönem olacağına dair genel bir konsensus var. Seçim sonuçlarının ekonomik politikalar üzerindeki etkisi, döviz kurlarını doğrudan etkileyebilir. Uzmanlar, seçimlerin ardından piyasaların nasıl bir yol izleyeceği konusunda çeşitli tahminlerde bulunuyor.

Mayıs Hayali: Doların düşüşü ve ekonomik bahar

İslam Memiş, yatırımcılara mayıs ayı için umut verici bir tablo çiziyor. Döviz kurlarında beklenen gerileme, TL'nin değer kazanması, enflasyonun düşmesi ve genel olarak ekonomik bir iyileşme senaryosu, Memiş'in "hayal" olarak nitelendirdiği bir gelecek vaat ediyor.

Piyasaların geleceği: Bahar mı tufan mı?

Memiş'in analizi, mart ayının ardından piyasalara ya bir baharın geleceğini ya da daha zorlu bir tufanın beklediğini öngörüyor. Yatırımcılar ve ekonomi takipçileri için bu, önemli bir dönemeç olacak ve Mayıs ayı, piyasaların hangi yönde evrileceğini gösterecek kritik bir zaman dilimi olarak öne çıkıyor.