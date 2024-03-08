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Yüzde 92’si kadın olan Domino Tekstil'de kadın gücü

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Domino Tekstil'in çevreye duyarlılık, sürdürülebilirlik ve kadın çalışanlara öncelik verme politikasıyla sektördeki 32 yıllık yolculuğu. Kadın oranının yüzde 92'ye ulaşması ve yönetimde kadın liderliğin önemi…

Yüzde 92’si kadın olan Domino Tekstil'de kadın gücü mask
Yüzde 92’si kadın olan Domino Tekstil'de kadın gücü
Yüzde 92’si kadın olan Domino Tekstil'de kadın gücü
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Domino Tekstil'in misyonu ve kadın liderliği

Yüzde 92’si kadın olan Domino Tekstil'de kadın gücü

Domino Tekstil Yönetim Kurulu’ndan yapılan bilgilendirmeye göre Domino Tekstil, sadece kaliteli tekstil ürünleri üretmekle kalmıyor; çevre bilinci, sürdürülebilir iş pratikleri ve tüm çalışanlarına değer katma vizyonuyla öne çıkıyor. Şirketin yönetim kurulu, kadınların güçlendirilmesine büyük önem veriyor; bu yüzden kadınların oranı yüzde 92'ye ulaşmış durumda ve yönetim kurulunun yüzde 60'ı kadınlardan oluşuyor.

Kadın çalışanların Domino Tekstil'deki yükselişi

Yüzde 92’si kadın olan Domino Tekstil'de kadın gücü

32 yıl boyunca, Domino Tekstil kadın çalışan oranını sürekli olarak artırarak sektörde örnek bir konuma ulaştı. Kadınlar, şirketin her kademesinde aktif roller üstleniyor ve karar alma süreçlerinde önemli görevler alıyor. Domino'nun bu yaklaşımı, kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası haline geldi.

8 Mart Domino Tekstil'de özel bir gün

Yüzde 92’si kadın olan Domino Tekstil'de kadın gücü

Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde resmi tatil olmayan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Domino Tekstil'de çalışanlara verilen ücretli izinle özel bir anlam kazanıyor. Bu uygulama, şirketin kadın çalışanlarına verdiği değeri ve onların mücadelesine desteğini gösteriyor.

Domino Tekstil'in kadın gücüne inancı

Domino Tekstil, kadınların yaratıcılığına, akılcılığına ve yeteneğine inanıyor ve bu inancını her fırsatta dile getiriyor. Kadın çalışanlar, şirketin her alanında söz sahibi olabiliyor ve Domino'nun şekillendirilmesinde önemli roller üstleniyor.

Sürdürülebilirlik ve çevre bilinci

Yüzde 92’si kadın olan Domino Tekstil'de kadın gücü

Domino Tekstil'in başarısının ardında yatan bir diğer önemli faktör de çevreye duyarlı üretim yaklaşımıdır. Sürdürülebilirlik, şirketin temel değerlerinden biri olarak, hem üretim süreçlerinde hem de ürün geliştirmede öncelikli tutuluyor.

Kadın liderlerin güçlendirilmesi

Yüzde 92’si kadın olan Domino Tekstil'de kadın gücü

Domino Tekstil, kadın liderlerin yetiştirilmesine ve güçlendirilmesine büyük önem veriyor. Şirket, kadın çalışanlarının profesyonel gelişimine yatırım yaparak, hem bireysel başarıları destekliyor hem de sektörde kadın liderliğini teşvik ediyor. Bu yaklaşım, Domino Tekstil'in sektördeki lider konumunu pekiştiriyor ve geleceğe yönelik sürdürülebilir başarısının temelini oluşturuyor.

# Türkiye, Çevre

08 Mar 2024 - 09:00 - Kadın

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